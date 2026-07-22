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Đau khổ vì vướng phải cuộc tình tay 4 với người kém 10 tuổi, đã có vợ
Thứ Tư, 15:00, 22/07/2026

Đau khổ vì vướng phải cuộc tình tay 4 với người kém 10 tuổi, đã có vợ

VOV.VN - Từ việc chăm sóc vợ anh bị tai biến nằm một chỗ, tôi cũng có quan hệ tình cảm với anh. Giờ đây tôi phát hiện anh lại có bồ nhí và con riêng bên ngoài. Tôi làm thế nào để thoát khỏi cuộc tình này? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.

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PV/VOV2
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