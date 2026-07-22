Đau khổ vì vướng phải cuộc tình tay 4 với người kém 10 tuổi, đã có vợ

VOV.VN - Từ việc chăm sóc vợ anh bị tai biến nằm một chỗ, tôi cũng có quan hệ tình cảm với anh. Giờ đây tôi phát hiện anh lại có bồ nhí và con riêng bên ngoài. Tôi làm thế nào để thoát khỏi cuộc tình này? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi năm nay 70 tuổi và có u xơ tiền liệt tuyến. Mặc dù điều trị bằng thuốc nam hơn 10 năm nay nhưng kích thước u không nhỏ đi. Tôi nên phẫu thuật cắt bỏ hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay hơn 70 tuổi và chỉ có một thằng cháu đích tôn. Thế nhưng cháu chỉ thích chơi cùng con gái và nhiều cái thể hiện giống nữ giới. Tôi rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và lý giải để nhân vật hiểu rõ thêm vấn đề.
VOV.VN - Tôi thi thoảng cũng đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền" nhưng lần nào cũng dùng bao cao su đầy đủ. Thế nhưng gần đây lại phát hiện nhiễm bệnh sùi mào gà. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải và tư vấn cho nhân vật.