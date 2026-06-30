Độ tuổi tiêm HPV bao nhiêu là tốt nhất cho cả nam và nữ?

VOV.VN - Tôi có 2 con đang ở độ tuổi cấp 2 và cấp 3. Tôi muốn cho con tiêm phòng HPV. Thấy người ta bảo tiêm sớm là tốt. Không biết tôi đã nên đưa cháu đi tiêm luôn chưa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Một cụ ông ngoài 80 tuổi, vợ mới mất chưa lâu nay lại muốn đi bước nữa khiến con cháu băn khoăn và muốn ngăn cản. Việc làm của các con cháu có đúng hay không? Giải quyết việc này thế nào cho hài hòa đây?
VOV.VN - Thương con, thương cháu nên bà khăn gói lên ở với con để phụ giúp trông cháu. Ở quê, ông không những "tòm tem" mà còn ngang nhiên đưa gái về nhà... Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người vợ chịu cảnh trái ngang.
VOV.VN - Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm rồi nhưng ham muốn vẫn nhiều. Ngày nào cũng quan hệ, liệu có ảnh hưởng tiêu cực gì cho sức khỏe hay không? Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.