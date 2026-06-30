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Độ tuổi tiêm HPV bao nhiêu là tốt nhất cho cả nam và nữ?
Thứ Ba, 10:00, 30/06/2026

Độ tuổi tiêm HPV bao nhiêu là tốt nhất cho cả nam và nữ?

VOV.VN - Tôi có 2 con đang ở độ tuổi cấp 2 và cấp 3. Tôi muốn cho con tiêm phòng HPV. Thấy người ta bảo tiêm sớm là tốt. Không biết tôi đã nên đưa cháu đi tiêm luôn chưa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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