Kết hôn gần một năm, mãi tôi vẫn chưa mang thai, có phải dấu hiệu vô sinh?

Mới 11 tuổi đã teo chỉ còn 1 bên tinh hoàn, liệu cháu tôi có sinh con được không?

VOV.VN - Cháu nhà tôi 11 tuổi tuy nhiên 1 bên tinh hoàn bị teo. Khi đi khám, bác sĩ lại không điều trị gì mà bảo để chờ cho cháu đến tuổi dậy thì. Tình trạng của cháu như thế này sau có thể sinh con được không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.