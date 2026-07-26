Kết hôn gần một năm, mãi tôi vẫn chưa mang thai, có phải dấu hiệu vô sinh?

VOV.VN - Tôi đã gần 40 tuổi rồi mới gặp được người ưng ý để kết hôn. Thế nhưng, gần một năm nay, chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp gì cả mà vẫn chưa thấy mang thai. Không rõ đó có phải dấu hiệu vô sinh, cần phải đi khám? Bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Lấy nhau 18 năm có với nhau 2 mặt con. Bất chấp tôi khuyên răn, năn nỉ, chồng vẫn mải mê lô đề, cờ bạc. Không những thế, anh còn gọi về quê kể xấu tôi với anh em, họ hàng. Tôi nên làm gì? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ cùng người phụ nữ.
VOV.VN - Từ việc chăm sóc vợ anh bị tai biến nằm một chỗ, tôi cũng có quan hệ tình cảm với anh. Giờ đây tôi phát hiện anh lại có bồ nhí và con riêng bên ngoài. Tôi làm thế nào để thoát khỏi cuộc tình này? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Cháu nhà tôi 11 tuổi tuy nhiên 1 bên tinh hoàn bị teo. Khi đi khám, bác sĩ lại không điều trị gì mà bảo để chờ cho cháu đến tuổi dậy thì. Tình trạng của cháu như thế này sau có thể sinh con được không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.