Bí mật chốn phòng the giúp vợ chồng thêm thăng hoa khi kết hôn hơn 20 năm?

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, đến nay tôi mới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng "chán chuyện chăn gối". Làm thế nào để nâng cao khả năng để cuộc sống vợ chồng thêm thăng hoa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông.
VOV.VN - Tôi năm nay 35 tuổi đã ly hôn chồng và nuôi 2 đứa con gái. Gần đây tôi ở cùng một người đàn ông hơn tôi 20 tuổi và cũng đã ly hôn. Đến khi có thai, anh lại đề nghị tôi bỏ thai. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi đã ly hôn gần 10 năm nay. Mình tôi nuôi 2 con. Một năm gần đây tôi có quen một người bạn trai qua mạng xã hội. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện, nhắn tin rất tình cảm, tuy nhiên khi tôi đề nghị gặp trực tiếp thì anh không chịu. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi bị liệt không thể đi lại được và đã sinh một em bé rất vất vả. Hiện nay tôi lại có thai 5 tuần với bạn trai chưa kết hôn nhưng cả hai gia đình đều ngăn cản. Tôi nên làm thế nào? Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên cho người phụ nữ đang lo lắng.
VOV.VN - Màu trắng không còn là lựa chọn duy nhất cho trần nhà. Theo các nhà thiết kế nội thất, những gam màu như xanh Haint, hồng phấn, xanh lam trầm hay be ấm có thể tạo chiều sâu, tăng cảm giác rộng rãi hoặc ấm cúng, giúp không gian sống trở nên ấn tượng và giàu cá tính hơn.