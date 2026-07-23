Thắt ống dẫn trứng có khiến phụ nữ mãn kinh sớm?

VOV.VN - Cách đây 10 năm, tôi bị có thai ngoài tử cung nên buộc phải phẫu thuật. Cùng với đó, tôi cũng thực hiện thắt ống dẫn trứng luôn. Giờ mới hơn 40 tuổi tôi đã mất kinh. Đó có phải lý do khiến tôi mãn kinh sớm? Bác sĩ Vũ Minh Phượng đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật giúp giải tỏa lo lắng.
VOV.VN - Chuối giàu dinh dưỡng nhưng chín khá nhanh, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, nên dễ bị thâm vỏ và hư hỏng nếu bảo quản không đúng cách. Áp dụng một số mẹo đơn giản sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn giữ được hương vị và chất lượng.
VOV.VN - Tôi năm nay hơn 70 tuổi và chỉ có một thằng cháu đích tôn. Thế nhưng cháu chỉ thích chơi cùng con gái và nhiều cái thể hiện giống nữ giới. Tôi rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và lý giải để nhân vật hiểu rõ thêm vấn đề.
VOV.VN - Tôi năm nay 70 tuổi và có u xơ tiền liệt tuyến. Mặc dù điều trị bằng thuốc nam hơn 10 năm nay nhưng kích thước u không nhỏ đi. Tôi nên phẫu thuật cắt bỏ hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ chồng tôi đều ngoài 50 tuổi. 3 năm gần đây, ông ấy ngoại tình qua điện thoại với một người phụ nữ ở nước ngoài và đòi ly thân với tôi. Giờ đây ông í lại đòi quay lại. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.