Thứ Năm, 15:00, 23/07/2026

Thắt ống dẫn trứng có khiến phụ nữ mãn kinh sớm?

VOV.VN - Cách đây 10 năm, tôi bị có thai ngoài tử cung nên buộc phải phẫu thuật. Cùng với đó, tôi cũng thực hiện thắt ống dẫn trứng luôn. Giờ mới hơn 40 tuổi tôi đã mất kinh. Đó có phải lý do khiến tôi mãn kinh sớm? Bác sĩ Vũ Minh Phượng đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật giúp giải tỏa lo lắng.