Một cuộc yêu nên kéo dài bao lâu để cả hai cùng thỏa mãn?

VOV.VN - Cuộc yêu nên kéo dài bao lâu là hợp lý? Đây là vấn đề mà không chỉ phái mạnh mà ngay cả phái yếu cũng quan tâm, thắc mắc. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc "cậu nhỏ" dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Có rất nhiều biện pháp tránh thai bao gồm sử dụng thuốc, que tránh thai, đặt vòng và tính ngày rụng trứng... Biện pháp tránh thai nào là phù hợp và an toàn nhất cho sức khỏe? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Bệnh viện E chia sẻ và bàn luận về chủ đề này.
VOV.VN - Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, một đời sống tình dục hòa hợp giúp điều chỉnh hormone như testosterone ở nam giới, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới và giảm căng thẳng hiệu quả.