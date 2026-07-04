Một cuộc yêu nên kéo dài bao lâu để cả hai cùng thỏa mãn?

Kích thước cậu nhỏ quan trọng như nào trong đời sống tình dục?

VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc "cậu nhỏ" dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.