Thứ Sáu, 15:00, 17/07/2026

U70 có nên đi bước nữa hay không?

VOV.VN - Năm nay tôi 71 tuổi. Vợ tôi chết được 15 năm nay. Tôi đã qua lại với một bà 10 năm cũng ly hôn chồng từ lâu. Tôi đang băn khoăn không biết chúng tôi có nên cưới nhau để có bạn an ủi lúc về già? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.