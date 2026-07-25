Nói chuyện online thì hay nhưng đề nghị gặp mặt lại từ chối?

VOV.VN - Tôi đã ly hôn gần 10 năm nay. Mình tôi nuôi 2 con. Một năm gần đây tôi có quen một người bạn trai qua mạng xã hội. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện, nhắn tin rất tình cảm, tuy nhiên khi tôi đề nghị gặp trực tiếp thì anh không chịu. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.
VOV.VN - Lấy nhau 18 năm có với nhau 2 mặt con. Bất chấp tôi khuyên răn, năn nỉ, chồng vẫn mải mê lô đề, cờ bạc. Không những thế, anh còn gọi về quê kể xấu tôi với anh em, họ hàng. Tôi nên làm gì? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ cùng người phụ nữ.
VOV.VN - Từ việc chăm sóc vợ anh bị tai biến nằm một chỗ, tôi cũng có quan hệ tình cảm với anh. Giờ đây tôi phát hiện anh lại có bồ nhí và con riêng bên ngoài. Tôi làm thế nào để thoát khỏi cuộc tình này? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Cháu nhà tôi 11 tuổi tuy nhiên 1 bên tinh hoàn bị teo. Khi đi khám, bác sĩ lại không điều trị gì mà bảo để chờ cho cháu đến tuổi dậy thì. Tình trạng của cháu như thế này sau có thể sinh con được không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.