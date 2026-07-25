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Nói chuyện online thì hay nhưng đề nghị gặp mặt lại từ chối?
Thứ Bảy, 15:00, 25/07/2026

Nói chuyện online thì hay nhưng đề nghị gặp mặt lại từ chối?

VOV.VN - Tôi đã ly hôn gần 10 năm nay. Mình tôi nuôi 2 con. Một năm gần đây tôi có quen một người bạn trai qua mạng xã hội. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện, nhắn tin rất tình cảm, tuy nhiên khi tôi đề nghị gặp trực tiếp thì anh không chịu. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa lời khuyên cho người phụ nữ.

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PV/VOV2
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