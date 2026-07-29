Sau ly hôn chúng tôi vẫn ở chung một nhà vì con cái

VOV.VN - Kết hôn hơn 15 năm, có với nhau 2 mặt con, vợ vẫn kiên quyết ly hôn. Tuy đã chia tay, chúng tôi vẫn ở chung nhà để chăm sóc con cái. Thế nhưng cuộc sống khá ngột ngạt. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp giải quyết vấn đề.
VOV.VN - Chồng tôi mất gần 10 năm nay, kể từ đó tôi vẫn có các quan hệ tình cảm, tuy nhiên tôi chỉ thích "yêu" trai trẻ. Không rõ đó có phải bệnh gì không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi không may mãn kinh sớm. Bây giờ mỗi lần gần gũi chồng tôi rất sợ vì khô rát. Tuy nhiên chồng tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi nên bây giờ có chênh lệch lớn về tình dục. Làm thế nào để giảm bớt sự lệch pha này? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay mới hơn 30 tuổi. Vợ vừa đẻ bé thứ hai nhưng mấy tháng gần đây tôi mất hết ham muốn. Tôi chẳng ham muốn với vợ mà cũng chẳng ham hố quan hệ gì bên ngoài. Bác sĩ Vũ Minh Phượng chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho chàng trai.