Sảy thai bao lâu thì có thai lại được?

VOV.VN - Con dâu tôi trong lần đầu mang thai thì bị mất con lúc gần 9 tháng. Chưa đầy 1 năm, cháu lại mang thai tiếp. Bây giờ tôi rất lo lắng sức khỏe của cháu. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người mẹ chồng đang hoang mang.
VOV.VN - Cuộc yêu nên kéo dài bao lâu là hợp lý? Đây là vấn đề mà không chỉ phái mạnh mà ngay cả phái yếu cũng quan tâm, thắc mắc. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Cứ mỗi lần nhà có việc, bà chị họ hàng bên nhà vợ lại cứ cố tình "động chạm" khiến tôi rất khó chịu. Thế nhưng chuyện tế nhị tôi không dám kể với ai. Tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối tình huống cho nhân vật.
VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc "cậu nhỏ" dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.