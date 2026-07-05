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Sảy thai bao lâu thì có thai lại được?
Chủ Nhật, 10:00, 05/07/2026

Sảy thai bao lâu thì có thai lại được?

VOV.VN - Con dâu tôi trong lần đầu mang thai thì bị mất con lúc gần 9 tháng. Chưa đầy 1 năm, cháu lại mang thai tiếp. Bây giờ tôi rất lo lắng sức khỏe của cháu. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người mẹ chồng đang hoang mang.

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PV/VOV2
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