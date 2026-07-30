Thứ Năm, 15:00, 30/07/2026

Chồng bỏ đi không liên lạc được: Ly hôn như thế nào?

VOV.VN - Chúng tôi đã có 2 đứa con với nhau nhưng anh không hề đóng góp phụ tôi nuôi con. Chỉ sau một lần cự cãi, anh liền bỏ đi biệt tích. Tôi tìm cách liên lạc qua nhà nội, bạn bè để tìm hiểu nguyên do nhưng không gặp được. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người phụ nữ.