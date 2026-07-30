Chồng bỏ đi không liên lạc được: Ly hôn như thế nào?

VOV.VN - Chúng tôi đã có 2 đứa con với nhau nhưng anh không hề đóng góp phụ tôi nuôi con. Chỉ sau một lần cự cãi, anh liền bỏ đi biệt tích. Tôi tìm cách liên lạc qua nhà nội, bạn bè để tìm hiểu nguyên do nhưng không gặp được. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người phụ nữ.
VOV.VN - Kết hôn hơn 15 năm, có với nhau 2 mặt con, vợ vẫn kiên quyết ly hôn. Tuy đã chia tay, chúng tôi vẫn ở chung nhà để chăm sóc con cái. Thế nhưng cuộc sống khá ngột ngạt. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp giải quyết vấn đề.
VOV.VN - Tôi mới bước qua tuổi 30 nhưng thời gian gần đây tôi gặp tình trạng rối loạn cương dương. Mặc dù không hề rượu chè, thuốc lá và cũng không có tình trạng tinh thần gì đặc biệt. Liệu như vậy có gì bất thường? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh là băn khoăn của nhiều người nội trợ. Dù chỉ là một thao tác nhỏ, nhiệt độ của nước có thể ảnh hưởng đến thời gian nấu, độ dẻo của hạt cơm và phần nào giá trị dinh dưỡng, tùy theo loại gạo và dụng cụ sử dụng.
VOV.VN - Người Đường Lâm quấy chè lam nhẹ như không nhưng chàng khách Tây phải gồng hết cơ bắp rất vất vả, khán giả clip triệu view đùa rằng anh "đi tour du lịch thể hình".