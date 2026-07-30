Bác sĩ chỉ ra những tai nạn phòng the gặp nhiều nhất ở người Việt

VOV.VN - "Yêu" quá mạnh, sai tư thế, lớn tuổi… là nguyên nhân khiến cho không ít cả nam và nữ gặp các "tai nạn phòng the". Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Kết hôn hơn 15 năm, có với nhau 2 mặt con, vợ vẫn kiên quyết ly hôn. Tuy đã chia tay, chúng tôi vẫn ở chung nhà để chăm sóc con cái. Thế nhưng cuộc sống khá ngột ngạt. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp giải quyết vấn đề.
VOV.VN - Tôi mới bước qua tuổi 30 nhưng thời gian gần đây tôi gặp tình trạng rối loạn cương dương. Mặc dù không hề rượu chè, thuốc lá và cũng không có tình trạng tinh thần gì đặc biệt. Liệu như vậy có gì bất thường? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Chồng tôi mất gần 10 năm nay, kể từ đó tôi vẫn có các quan hệ tình cảm, tuy nhiên tôi chỉ thích "yêu" trai trẻ. Không rõ đó có phải bệnh gì không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi không may mãn kinh sớm. Bây giờ mỗi lần gần gũi chồng tôi rất sợ vì khô rát. Tuy nhiên chồng tôi nhỏ hơn tôi 4 tuổi nên bây giờ có chênh lệch lớn về tình dục. Làm thế nào để giảm bớt sự lệch pha này? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho nhân vật.