Vừa tiền mãn kinh, tôi bàng hoàng khi phát hiện đủ thứ bệnh

VOV.VN - Mãn kinh được gần 2 năm, đi khám tôi phát hiện đủ thứ bệnh về tử cung, buồng trứng, gần nhất còn phát hiện ra nhiễm virus HPV, có nguy cơ gây ung thư. Hiện tôi cảm thấy rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giải thích và đưa lời tư vấn cụ thể cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi kể từ lúc trẻ mới lấy vợ và bây giờ đã hơn 50 tuổi, thời gian làm chuyện yêu được rất ngắn. Dù thi thoảng cũng trốn vợ đi "ăn vụng" ở ngoài cũng không cải thiện được hơn. Tôi nên làm gì để cải thiện tình trạng này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay 70 tuổi. Bà ấy cũng 60 tuổi. Cả hai chúng tôi người chồng mất, người ly hôn chồng. Bây giờ tôi muốn tái hôn nhưng bà ấy lo sợ nhiều vấn đề từ con cái đến hàng xóm? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Sau hơn 3 năm phát hiện chồng ngoại tình qua mạng và hơn một năm sống ly thân, người phụ nữ 51 tuổi đứng trước lựa chọn khó khăn khi người chồng 53 tuổi bất ngờ ngỏ ý muốn quay về đoàn tụ. Liệu đây có phải là cơ hội để hàn gắn hay chỉ là sự lặp lại của những tổn thương cũ?
VOV.VN - Sau những cuộc vui, cảm giác đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn có thể khiến nhiều người khó chịu. Vì vậy, uống gì trước khi sử dụng rượu để hạn chế cảm giác say và giảm tác động lên cơ thể là vấn đề được nhiều người quan tâm.