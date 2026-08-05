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Vừa tiền mãn kinh, tôi bàng hoàng khi phát hiện đủ thứ bệnh
Thứ Tư, 10:00, 05/08/2026

Vừa tiền mãn kinh, tôi bàng hoàng khi phát hiện đủ thứ bệnh

VOV.VN - Mãn kinh được gần 2 năm, đi khám tôi phát hiện đủ thứ bệnh về tử cung, buồng trứng, gần nhất còn phát hiện ra nhiễm virus HPV, có nguy cơ gây ung thư. Hiện tôi cảm thấy rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải giải thích và đưa lời tư vấn cụ thể cho người phụ nữ.

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PV/VOV2
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