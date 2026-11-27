Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ đảm bảo công tác an ninh, trật tự nhằm giữ gìn hình ảnh điểm đến Đà Nẵng thân thiện, văn minh.

Tàu biển Westerdam đến khu vực Đà Nẵng ngày 27/11. (Ảnh: Sở VHTTDL Đà Nẵng)

Trong thời gian tham quan tại Đà Nẵng, du khách tàu biển sẽ trải nghiệm khám phá tại các địa điểm như Sun World Ba Na Hills, Mỹ Sơn và Hội An. Ngoài ra, du khách được tư vấn, cung cấp miễn phí thông tin điểm đến và hướng dẫn tham quan các địa danh nổi tiếng như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chợ Hàn, nhà thờ Con Gà, chùa Linh Ứng, Sơn Trà và bãi biển Mỹ Khê…

Dự kiến trong năm 2026, thành phố Đà Nẵng đón 36 chuyến tàu biển, với hơn 38.400 lượt khách tham quan trải nghiệm.