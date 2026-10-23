Đà Nẵng: Những điều bình dị trở thành “điểm chạm” thu hút du khách

Chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” triển khai từ tháng 4/2026, ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách, doanh nghiệp, thu hút hơn 42.000 lượt bình chọn.

Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng chia sẻ về thông điệp "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản"

Điểm khác biệt của chương trình là mở rộng khái niệm điểm đến, không chỉ dừng ở địa danh hay công trình nổi tiếng mà còn không gian văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên, hoạt động đời sống và những khoảnh khắc mang dấu ấn bản địa. Tại chương trình, 30 khách mời là đại diện cơ quan báo chí, truyền thông, những người sáng tạo nội dung số đã có buổi trải nghiệm tại Làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy - Sông Đầm.

Thợ thủ công, người làm nghề truyền thống trình diễn nghề tại chương trình

Anh Trần Công Huế, người sáng tạo nội dung số cho biết, ở làng cổ Lộc Yên, cảm giác yên bình khiến con người sống chậm lại, những câu chuyện của làng như chiếc bình đặt yên trên hòn đá, biểu tượng của sự bình yên, chỉ thật sự cảm nhận được khi đến tận nơi: “Khi trải nghiệm, chúng ta sẽ có những cảm nhận riêng rồi lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Đó cũng là một phần giúp người dân nơi đây có thêm thu nhập từ các dịch vụ, để họ gắn bó và phát triển những làng nghề”.

Những người sáng tạo nội dung số trải nghiệm không gian làng cổ Lộc Yên

Sau khi chọn ra “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm tăng trải nghiệm đối với du khách, kết nối thành hệ sinh thái du lịch, đưa hình ảnh và nhận diện thương hiệu thành phố Đà Nẵng đến du khách gần và xa. Mỗi điểm chạm sẽ có một câu chuyện dưới dạng mã QR, đưa chuyển đổi số vào điểm đến để du khách tìm hiểu thông tin nhanh chóng và gần gũi hơn.

Một góc khu vực Bãi Sậy-Sông Đầm ở phường Bàn Thạch

Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành du lịch hướng đến việc đưa "Top 100 điểm chạm" trở thành nguồn tư liệu và cảm hứng cho hoạt động xúc tiến, quảng bá. Các điểm chạm có thể kết nối thành những hành trình theo chủ đề như khám phá di sản và làng nghề, ẩm thực xứ Quảng, thiên nhiên nguyên sơ, đời sống cộng đồng.

Bà Huỳnh Thị Hương Lan cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ các địa phương quảng bá, xúc tiến để đưa những sản phẩm này ra thị trường trong và ngoài nước, đến gần hơn với khách du lịch. Thông qua các hoạt động như chương trình giới thiệu du lịch tại các thị trường trọng điểm, tham gia hội chợ du lịch, hội nghị, hội thảo và đón các đoàn famtrip, presstrip của các thị trường đến với thành phố Đà Nẵng”.