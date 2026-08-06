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Du lịch biển Việt Nam: Muốn bứt phá phải vượt khỏi lợi thế tự nhiên
Thứ Năm, 13:10, 06/08/2026

Du lịch biển Việt Nam: Muốn bứt phá phải vượt khỏi lợi thế tự nhiên

VOV.VN - Du lịch biển Việt Nam có nhiều lợi thế về tài nguyên, văn hóa và vị trí địa lý, nhưng vẫn đối mặt với sản phẩm trùng lặp, hạ tầng thiếu đồng bộ và áp lực môi trường. Để bứt phá, ngành du lịch cần tăng liên kết vùng, đa dạng trải nghiệm và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

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