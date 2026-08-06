Du lịch biển Việt Nam: Muốn bứt phá phải vượt khỏi lợi thế tự nhiên

VOV.VN - Du lịch biển Việt Nam có nhiều lợi thế về tài nguyên, văn hóa và vị trí địa lý, nhưng vẫn đối mặt với sản phẩm trùng lặp, hạ tầng thiếu đồng bộ và áp lực môi trường. Để bứt phá, ngành du lịch cần tăng liên kết vùng, đa dạng trải nghiệm và phát triển theo hướng xanh, bền vững.
VOV.VN - Theo thống kê khách du lịch 7 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt khoảng 13,92 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025.
VOV.VN - Du lịch tại các làng biển tỉnh Đắk Lắk phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ riêng việc các điểm giữ xe tự phát mọc lên ở nhiều nơi đã đặt ra bài toán về quy hoạch, định hướng cho ngành du lịch, để từ đó phong cảnh đẹp luôn đi cùng với lòng hiếu khách, văn hóa ứng xử lịch thiệp, văn minh.
VOV.VN - Ngày 5/8, tại Bangkok, thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình “Gặp mặt doanh nghiệp tại Thái Lan”.
VOV.VN - Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới hợp tác cùng tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu đăng cai Vòng chung kết Giải vào năm 2027. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ diễn ra sáng nay (5/8) tại Quảng Ninh.
VOV.VN - Theo bảng xếp hạng mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với các điểm đến tại châu Á mùa hè 2026, Việt Nam là điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều thứ 4 trong mùa hè năm nay.