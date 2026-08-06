Du lịch biển Việt Nam: Muốn bứt phá phải vượt khỏi lợi thế tự nhiên

Nhặt bỏ 'hạt sạn' để làng biển Đắk Lắk giữ chân du khách

VOV.VN - Du lịch tại các làng biển tỉnh Đắk Lắk phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ riêng việc các điểm giữ xe tự phát mọc lên ở nhiều nơi đã đặt ra bài toán về quy hoạch, định hướng cho ngành du lịch, để từ đó phong cảnh đẹp luôn đi cùng với lòng hiếu khách, văn hóa ứng xử lịch thiệp, văn minh.