Nhặt bỏ 'hạt sạn' để làng biển Đắk Lắk giữ chân du khách

Hè này ở làng biển Phước Đồng (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), rất nhiều du khách từ khắp nơi tìm đến, kéo theo nhiều phương tiện cá nhân xếp hàng dài dọc theo con đường liên thôn. Dịch vụ trông giữ xe nhanh chóng được nhiều người nhắm tới: Có người mua đất và san ủi tạo không gian để giữ xe; có người thì tự giữ xe tại không gian trống trước hoặc sau nhà hay bên vệ đường.

Giá trông giữ xe thì mỗi nơi một kiểu, thường là từ 30.000 - 40.000 đồng mỗi chiếc ô tô giữ ban ngày và 50.000 đồng giữ qua đêm, và mức giá này do người dân tự đặt ra, ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm du khách và đánh mất hình ảnh điểm đến.

"Tôi thấy giữ xe thì hầu như là các hộ dân là tự phát, nơi này một giá, nơi kia một giá. Bên này giữ tốt nhưng mà bên kia giữ chưa tốt. Đôi khi, khách này có thể gửi đúng chỗ mà giữ tốt chẳng hạn, nhưng hôm sau nếu khách khác chưa hài lòng thì họ sẽ dễ có những phản ứng tiêu cực", một khách du lịch cho biết.

Một số bãi gửi xe mọc lên ven tuyến đường liên thôn

Tại một số khu làng biển Đắk Lắk, đã từng xuất hiện hình ảnh người dân chặn đầu xe du khách, la ó, đòi tiền giữ xe. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Đến khi ấy, chính quyền địa phương mới triển khai các biện pháp chấn chỉnh tại các làng biển khác trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội, UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Địa phương thống kê, rà soát lại tất cả các điểm giữ xe tự phát trên địa bàn xã; làm cam kết giữ xe phải thu đúng giá và có niêm yết giá để đảm bảo trật tự trông giữ xe trên địa bàn. Tránh tình trạng tranh giành, chèo kéo khách, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương".

Sau không ít va vấp, dấu hiệu đáng mừng là một số địa phương ven biển của Đắk Lắk đã bắt đầu xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng để đưa các hoạt động du lịch trên địa bàn vào khuôn khổ, tạo môi trường điểm đến văn minh, bền vững. Những giải pháp quản lý các hoạt động du lịch cộng đồng được triển khai từ thôn đến xã.

Bảng chỉ dẫn và "bãi đỗ" đều tạm bợ.

Đại diện thôn Phước Đồng (xã Ô Loan), trưởng thôn Võ Thanh Phương cho biết: "Thôn Phước Đồng đến các điểm của hộ dân trông giữ xe, cho khung giá quy định, để tất cả các điểm này làm đúng theo quy định đó. Mục tiêu là du khách không phàn nàn và ổn định trật tự về các điểm giữ xe".

Ông Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa – xã hội UBND xã Ô Loan cho biết thêm: "Về lâu dài, hiện nay địa phương đang xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng ở thôn Hội Sơn, Nhơn Hội và Phước Đồng. Sau khi đề án được phê duyệt, chắc chắn hoạt động du lịch của địa phương sẽ phát triển bài bản hơn, có sự khởi sắc và quy củ hơn".

Khu vực bãi biển thôn Phước Đồng, xã Ô Loan.

Hoạt động du lịch mở ra cơ hội phát triển cho các làng biển. Nhưng để phát triển bền vững, không thể thiếu quy hoạch đồng bộ, có hệ thống các quy định rõ ràng cho cả tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Câu chuyện về bãi đỗ xe, thu tiền trông xe của du khách tưởng chừng nhỏ nhưng đó là "phép thử" cho cách làm du lịch chuyên nghiệp – nơi lợi ích kinh tế phải song hành cùng hình ảnh văn minh, thân thiện.

Muốn du lịch làng biển phát triển bền vững, cần một tầm nhìn nhất quán, từ chính quyền các cấp cho đến người dân. Những "hạt sạn" dù nhỏ cũng cần phải được chủ động rà soát nhặt bỏ, không thể "đợi nước đến chân mới nhảy" khi mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về điểm đến.