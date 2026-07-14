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Khánh Hòa ra mắt bản đồ số du lịch trước thềm Festival Biển 2026

Thứ Ba, 23:06, 14/07/2026
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VOV.VN - Chỉ ít ngày trước khi Festival Biển Khánh Hòa 2026 khai mạc, ngày 14/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp tác với Grab Việt Nam triển khai các giải pháp chuyển đổi số du lịch giai đoạn 2026 - 2030. Điểm nhấn là xây dựng tính năng "Bản đồ Khánh Hòa phải thử" trên ứng dụng Grab.

Theo nội dung hợp tác, tính năng "Bản đồ Khánh Hòa phải thử" sẽ giới thiệu danh mục các điểm tham quan, trải nghiệm, món ăn và quán ăn tiêu biểu do ngành du lịch tỉnh lựa chọn, xác thực và cập nhật theo từng thời điểm. Thông qua ứng dụng, du khách có thể tra cứu thông tin, định vị điểm đến, gọi xe, đặt món ăn hoặc đặt bàn ngay trên cùng một nền tảng. Chương trình sẽ triển khai các hoạt động ưu đãi nhằm khuyến khích du khách khám phá các điểm đến đặc sắc của Khánh Hòa.

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng danh mục "Các món ăn phải thử" và "Quán trứ danh Khánh Hòa", quảng bá các giá trị ẩm thực địa phương, đồng thời hỗ trợ các cơ sở kinh doanh tiếp cận nền tảng số, mở rộng khả năng kết nối với du khách.

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Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Grab Việt Nam ký kết hợp tác, phát triển du lịch số

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc hợp tác là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số của ngành du lịch, phát huy lợi thế công nghệ để kết nối các tiện ích, quảng bá hiệu quả điểm đến, văn hóa và ẩm thực địa phương. Qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến Khánh Hòa và hướng tới mục tiêu đưa địa phương trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế:

“Sở ký kết hợp tác với đối tác Grab ra mắt ứng dụng giới thiệu một số điểm, nhà hàng, quán ăn với tên gọi “Quán trứ danh” để giới thiệu cho du khách. Khi du khách đến Khánh Hòa bật ứng dụng Grab, sẽ thấy giới thiệu ẩm thực Khánh Hòa ở trong đó. Đây là sản phẩm kinh tế số và du lịch thông minh”, bà Thái Thị Lệ Hằng nói.

khanh hoa ra mat ban do so du lich truoc them festival bien 2026 hinh anh 2
Từ ngày 17 đến 19/7, Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch

Việc triển khai nền tảng số diễn ra trong bối cảnh du lịch Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng mạnh, với khoảng 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đã đến Khánh Hòa trong năm nay; doanh thu du lịch đạt trên 42.000 tỷ đồng. Từ ngày 17 đến 19/7, Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân và du khách, tạo thêm động lực cho mùa du lịch hè.

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Khánh Hòa nâng tầm Festival Biển, kỳ vọng đón 800.000 lượt khách

VOV.VN - Festival Biển Khánh Hòa 2026 đánh dấu bước chuyển mới khi lần đầu đổi tên sau 11 kỳ tổ chức, đồng thời được nâng tầm quy mô, mở rộng không gian hoạt động trên toàn tỉnh. Sự kiện dự kiến thu hút từ 600.000 - 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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