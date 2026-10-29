Ngành du lịch Indonesia "bội thu" sau concert của Kanye West

Thủ đô Jakarta là địa điểm biểu diễn duy nhất của nghệ sĩ người Mỹ Ye (Kanye West) tại Đông Nam Á, giúp thu hút du khách quốc tế đến Indonesia. Theo số liệu từ đơn vị tổ chức, Raw Vision Collective, buổi hòa nhạc của Ye tại Jakarta đã thu hút khoảng 70.000 người tham dự, trong đó khoảng 25.000 người đến từ nước ngoài như các nước Australia, Singapore, Trung Quốc...

Hình ảnh buổi biểu diễn của nghệ sĩ người Mỹ Ye (Kanye West) tại Jakarta. Nguồn: Bộ Du lịch Indonesia

Bộ trưởng Du lịch Indonesia Widiyanti Putri Wardhana cho biết tiềm năng kinh tế này trải rộng khắp các lĩnh vực hỗ trợ du lịch trong nước, bao gồm ẩm thực, mua sắm hàng hóa và giao dịch với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs).

Du khách đến Indonesia thưởng thức các buổi hòa nhạc không chỉ mua vé. Họ còn sử dụng phương tiện giao thông, lưu trú tại khách sạn, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và có cơ hội khám phá các điểm đến du lịch khác.

Buổi hòa nhạc của Ye (Kanye West) tại Indonesia hôm 24/10 ước tính tạo ra doanh thu kinh tế 600 tỷ rupiah - tương đương khoảng hơn 33 triệu USD. Nguồn: Bộ Du lịch Indonesia

Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Indonesia (PHRI) báo cáo tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn gần địa điểm tổ chức concert của Ye (Kanye West) đã tăng vọt lên gần 100%. Hơn nữa, buổi hòa nhạc quy mô quốc tế này đã huy động khoảng 5.000 người lao động, từ khâu sản xuất và hậu trường đến nhân viên hỗ trợ sự kiện.

Bộ Du lịch Indonesia nhấn mạnh rằng việc tổ chức các buổi hòa nhạc quy mô quốc tế đóng vai trò chiến lược trong việc củng cố vị thế của Indonesia như một điểm đến sự kiện âm nhạc toàn cầu, đồng thời thúc đẩy chuỗi kinh tế trong hệ sinh thái du lịch âm nhạc quốc gia.