English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngành du lịch Indonesia "bội thu" sau concert của Kanye West

Thứ Năm, 06:01, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Indonesia, buổi hòa nhạc của nghệ sĩ người Mỹ Ye (Kanye West) tổ chức tại sân vận động ở Jakarta, Indonesia hôm 24/10 ước tính tạo ra doanh thu kinh tế 600 tỷ rupiah - tương đương khoảng hơn 33 triệu USD.

Thủ đô Jakarta là địa điểm biểu diễn duy nhất của nghệ sĩ người Mỹ Ye (Kanye West) tại Đông Nam Á, giúp thu hút du khách quốc tế đến Indonesia. Theo số liệu từ đơn vị tổ chức, Raw Vision Collective, buổi hòa nhạc của Ye tại Jakarta đã thu hút khoảng 70.000 người tham dự, trong đó khoảng 25.000 người đến từ nước ngoài như các nước Australia, Singapore, Trung Quốc... 

nganh du lich indonesia boi thu sau concert cua kanye west hinh anh 1
Hình ảnh buổi biểu diễn của nghệ sĩ người Mỹ Ye (Kanye West) tại Jakarta. Nguồn: Bộ Du lịch Indonesia

Bộ trưởng Du lịch Indonesia Widiyanti Putri Wardhana cho biết tiềm năng kinh tế này trải rộng khắp các lĩnh vực hỗ trợ du lịch trong nước, bao gồm ẩm thực, mua sắm hàng hóa và giao dịch với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs).

Du khách đến Indonesia thưởng thức các buổi hòa nhạc không chỉ mua vé. Họ còn sử dụng phương tiện giao thông, lưu trú tại khách sạn, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và có cơ hội khám phá các điểm đến du lịch khác.

nganh du lich indonesia boi thu sau concert cua kanye west hinh anh 2
Buổi hòa nhạc của Ye (Kanye West) tại Indonesia hôm 24/10 ước tính tạo ra doanh thu kinh tế 600 tỷ rupiah - tương đương khoảng hơn 33 triệu USD. Nguồn: Bộ Du lịch Indonesia

Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Indonesia (PHRI) báo cáo tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn gần địa điểm tổ chức concert của Ye (Kanye West) đã tăng vọt lên gần 100%. Hơn nữa, buổi hòa nhạc quy mô quốc tế này đã huy động khoảng 5.000 người lao động, từ khâu sản xuất và hậu trường đến nhân viên hỗ trợ sự kiện.

Bộ Du lịch Indonesia nhấn mạnh rằng việc tổ chức các buổi hòa nhạc quy mô quốc tế đóng vai trò chiến lược trong việc củng cố vị thế của Indonesia như một điểm đến sự kiện âm nhạc toàn cầu, đồng thời thúc đẩy chuỗi kinh tế trong hệ sinh thái du lịch âm nhạc quốc gia.

concert_bigbang_ky_luc_90.000_khan_gia_va_hien_tuong_van_hoa_2026.jpg

Concert BIGBANG: Kỷ lục 90.000 khán giả và hiện tượng văn hóa 2026

VOV.VN - Concert BIGBANG tại Mỹ Đình bùng nổ trong hai ngày, thu hút kỷ lục khoảng 90.000 lượt khán giả. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng mà còn tạo "cú hích" du lịch ấn tượng cho Hà Nội với tổng doanh thu ước đạt 750 tỷ đồng.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Concert mới của Hà Anh Tuấn chỉ giới hạn khoảng 2.000 khán giả
Concert mới của Hà Anh Tuấn chỉ giới hạn khoảng 2.000 khán giả

VOV.VN - Hà Anh Tuấn sẽ tổ chức concert Circus of Friends tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, TP.HCM vào ngày 17/12, nhân dấu mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật. Chương trình có quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi và khán giả sẽ được tham gia lựa chọn một phần các ca khúc trong setlist.

Concert mới của Hà Anh Tuấn chỉ giới hạn khoảng 2.000 khán giả

Concert mới của Hà Anh Tuấn chỉ giới hạn khoảng 2.000 khán giả

VOV.VN - Hà Anh Tuấn sẽ tổ chức concert Circus of Friends tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, TP.HCM vào ngày 17/12, nhân dấu mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật. Chương trình có quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi và khán giả sẽ được tham gia lựa chọn một phần các ca khúc trong setlist.

Cách nhận miễn phí 8.000 vé concert có Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh
Cách nhận miễn phí 8.000 vé concert có Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh

VOV.VN - Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” sẽ diễn ra ngày 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, dự kiến phục vụ khoảng 30.000 khán giả. Chương trình có sự tham gia của Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ.

Cách nhận miễn phí 8.000 vé concert có Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh

Cách nhận miễn phí 8.000 vé concert có Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh

VOV.VN - Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” sẽ diễn ra ngày 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, dự kiến phục vụ khoảng 30.000 khán giả. Chương trình có sự tham gia của Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ.

BIGBANG quỳ gối chào fan Việt, khép lại 2 đêm concert thu hút 90.000 khán giả
BIGBANG quỳ gối chào fan Việt, khép lại 2 đêm concert thu hút 90.000 khán giả

VOV.VN - Tối 25/10, BIGBANG khép lại đêm diễn thứ hai cũng là đêm cuối tại Hà Nội bằng những màn trình diễn giàu năng lượng, các khoảnh khắc giao lưu gần gũi và lời hẹn sớm trở lại Việt Nam. Trước khi rời sân khấu, G-Dragon, Taeyang và Daesung quỳ gối chào khán giả.

BIGBANG quỳ gối chào fan Việt, khép lại 2 đêm concert thu hút 90.000 khán giả

BIGBANG quỳ gối chào fan Việt, khép lại 2 đêm concert thu hút 90.000 khán giả

VOV.VN - Tối 25/10, BIGBANG khép lại đêm diễn thứ hai cũng là đêm cuối tại Hà Nội bằng những màn trình diễn giàu năng lượng, các khoảnh khắc giao lưu gần gũi và lời hẹn sớm trở lại Việt Nam. Trước khi rời sân khấu, G-Dragon, Taeyang và Daesung quỳ gối chào khán giả.

Concert Mỹ Tâm ở TPHCM "cháy vé" trước ngày diễn gần một tháng
Concert Mỹ Tâm ở TPHCM "cháy vé" trước ngày diễn gần một tháng

VOV.VN - 10.000 vé concert “See The Light Day 2” của Mỹ Tâm được bán hết chỉ trong 5 phút ở đợt mở bán sớm. Sau hai đợt mở bán, toàn bộ vé chương trình diễn ra ngày 21/11 tại TP.HCM đã được bán hết.

Concert Mỹ Tâm ở TPHCM "cháy vé" trước ngày diễn gần một tháng

Concert Mỹ Tâm ở TPHCM "cháy vé" trước ngày diễn gần một tháng

VOV.VN - 10.000 vé concert “See The Light Day 2” của Mỹ Tâm được bán hết chỉ trong 5 phút ở đợt mở bán sớm. Sau hai đợt mở bán, toàn bộ vé chương trình diễn ra ngày 21/11 tại TP.HCM đã được bán hết.

Fan BIGBANG từ nhiều nơi đổ về Hà Nội trước concert ở sân Mỹ Đình
Fan BIGBANG từ nhiều nơi đổ về Hà Nội trước concert ở sân Mỹ Đình

VOV.VN - Trong 2 ngày 22 và 23/10, khu vực đổi vòng tay check-in cho concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã trở thành điểm hẹn sôi động của hàng chục nghìn người hâm mộ. Hoạt động này đánh dấu bước khởi động cho bầu không khí trước hai đêm diễn được mong chờ vào ngày 24 và 25/10.

Fan BIGBANG từ nhiều nơi đổ về Hà Nội trước concert ở sân Mỹ Đình

Fan BIGBANG từ nhiều nơi đổ về Hà Nội trước concert ở sân Mỹ Đình

VOV.VN - Trong 2 ngày 22 và 23/10, khu vực đổi vòng tay check-in cho concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã trở thành điểm hẹn sôi động của hàng chục nghìn người hâm mộ. Hoạt động này đánh dấu bước khởi động cho bầu không khí trước hai đêm diễn được mong chờ vào ngày 24 và 25/10.

 
Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực