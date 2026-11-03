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Trung Quốc nỗ lực chặn đà tăng giá đồng Nhân dân tệ

Thứ Ba, 11:51, 03/11/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ trên thị trường ngoài đại lục tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm nay (3/11) đã nâng tỷ lệ dự trữ tiền gửi ngoại tệ bắt buộc của các tổ chức tài chính, nhằm giảm bớt áp lực tăng giá của đồng nội tệ.

Tài khoản WeChat chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sáng nay (3/11) ra thông báo cho biết, ngân hàng này quyết định nâng tỷ lệ dự trữ tiền gửi ngoại tệ bắt buộc của các tổ chức tài chính lên 2 điểm phần trăm, tức từ 4% hiện tại lên 6% kể từ ngày 15/11/2026. PBOC cho biết, việc làm này nhằm mục đích tăng cường quản lý thanh khoản ngoại hối của các tổ chức tài chính trong nước.

Biện pháp này được đánh giá là nhằm giảm bớt áp lực tăng giá quá nhanh của đồng Nhân dân tệ (CNY), sau khi đồng tiền này tăng vượt ngưỡng tâm lý.

Kể từ đầu năm nay, đồng CNY đã trải qua nhiều tháng tăng giá. Trước khi quyết định của PBOC được đưa ra, trên thị trường ngoài Trung Quốc đại lục, CNY vẫn liên tục mạnh lên. Theo hãng dữ liệu tài chính Wind, đồng tiền này đã tăng giá vượt ngưỡng tâm lý 6,65 NDT đổi 1 USD trong phiên 30/10. Đến đầu giờ chiều 2/11, tỷ giá đạt khoảng 6,645 CNY đổi 1 USD, tương ứng với mức mạnh nhất của đồng tiền này kể từ tháng 6/2022.

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Một trong những yếu tố thúc đẩy tỷ giá đồng tiền này tăng mạnh là do đà xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Tính đến cuối tháng 9/2026, số dư tiền gửi bằng ngoại tệ của nước này là 1,2 nghìn tỷ USD. Việc nâng tỷ lệ dự trữ tiền gửi ngoại tệ bắt buộc thêm 2 điểm phần trăm, đồng nghĩa với việc tổng lượng dự trữ ngoại hối mà các tổ chức tài chính phải duy trì tại PBOC sẽ tăng thêm khoảng 24 tỷ USD.

Tỷ lệ dự trữ tiền gửi ngoại tệ bắt buộc là một trong những công cụ mà PBOC, tức ngân hàng trung ương Trung Quốc sử dụng để điều chỉnh kỳ vọng trên thị trường ngoại hối. Lần điều chỉnh gần nhất của PBOC đối với tỷ lệ này là vào ngày 15/9/2023, khi hạ từ 6% xuống 4%. Trong khi lần nâng gần nhất là vào ngày 15/12/2021, từ 7% lên 9%. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc nâng tỷ lệ dự trữ tiền gửi ngoại tệ bắt buộc trong vòng 5 năm qua.

Trong báo cáo công bố ngày 1/11, ngân hàng Barclays cho biết, CNY đã tăng khoảng 5% so với USD từ đầu năm 2026, đứng thứ hai trong số các đồng tiền châu Á về mức tăng giá so với đồng bạc xanh.

Một trong những yếu tố thúc đẩy tỷ giá đồng tiền này tăng mạnh là do đà xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc, doanh thu từ ngoại hối tăng lên, khiến nhu cầu chuyển đổi tiền USD sang CNY của các nhà xuất khẩu tăng cao.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), các quan chức tài chính cấp cao châu Âu dự kiến sẽ gặp Thống đốc PBOC và Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc tại Bắc Kinh trong thời gian tới nhằm thuyết phục Bắc Kinh ngừng kìm giá CNY.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi các thành viên G20 phối hợp gây sức ép với Bắc Kinh về mức thặng dư thương mại lớn của nước này. Động thái này cũng đặt ra khả năng Trung Quốc phải đối mặt với sức ép tăng giá đồng nội tệ lớn hơn từ các đối tác.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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