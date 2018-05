Nóng 24h: Nam thanh niên thiệt mạng vì bị giang hồ truy sát trong đêm

1. Giang hồ truy sát khiến một người tử vong trong đêm: Khoảng 22h30 ngày 3/5, tại ngã tư Nông trường, tỉnh lộ 866, Châu Thành, Tiền Giang, anh Võ Thanh B và Nguyễn Thanh T cãi với một nhóm khoảng 10 đối tượng khác. Sau đó, nhóm này đã dùng hung khí tấn công khiến anh Nguyễn Thanh T. tử vong, anh Võ Thanh B. bị thương nặng. Vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang điều tra, xử lý. Trong ảnh: Hiện trường vụ ẩu đả trong đêm. (ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL). 2. Hỗn chiến trong chung cư ở Hà Nội, 4 người bị thương: Khoảng 22h ngày 3/5, có ba người sinh sống tại tầng 7 chung cư Gemek Tower II thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội xuống gõ cửa một nhà dân tầng 6. Sau khi chủ nhà mở cửa, bất ngờ hai bên cầm dao chém nhau khiến 4 người bị thương nặng. Hiện Công an huyện Hoài Đức đang điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hành lang tầng 6 chung cư Gemek Tower II, nơi xảy ra vụ việc. (ảnh: CTV Lê Huy/VOV.VN). 3. Đại án Oceanbank: Chiều 4/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án đối với Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ Oceanbank cùng các đồng phạm trong đại án thất thoát hơn 2.000 tỷ đồng tại Oceanbank. Tòa đã y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, phạt Hà Văn Thắm tù chung thân. Tuy nhiên Hội đồng xét xử mở hướng cho giảm hình phạt nếu bị cáo Sơn khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. (ảnh: Đức Minh/VOV.VN) 4. Lĩnh 14 năm tù vì trộm Range Rover rồi gây tai nạn liên hoàn: Ngày 4/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt diễn viên Nguyễn Duy Linh (SN 1984, ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) 14 năm tù về hành vi trộm xe xe ô tô Range Rover và gây tai nạn liên hoàn. Trước đây, bị cáo Linh từng tham gia đóng phim “chạy án”, “cầu vồng tình yêu”. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên tòa sơ thẩm. (ảnh: Lê Tùng/VOV.VN). 5. Bắt quả tang nhóm nam, nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke: Ngày 4/5, Công an Ninh Bình cho biết, đêm 3/5, Công an huyện Gia Viễn đã phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng đang sử dụng ma túy tại quán Karaoke Luxury, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn. Cả 8 đối tượng này bị Công an bắt quả tang. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Ninh Bình) 6. Đối tượng cướp giật 14 vụ trong 4 tháng lĩnh án: Trong vòng chưa đầy 4 tháng của năm 2014, Khưu Minh Dũng (SN 1984, ngụ ấp Phố Dưới B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) thực hiện 14 vụ cướp giật ở Kiên Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Khưu Minh Dũng tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 11 năm 3 tháng tù giam. Trong ảnh: Đối tượng Khưu Minh Dũng tại tòa. (ảnh: Phạm Hải/VOV-ĐBSCL). 7. Thiếu nữ vừa ra tù lại đi trộm xe máy: Biết chị Hoa (cùng xóm trọ) lúc đi làm thường để lại xe máy trong phòng, Thoa đã đột nhập phòng trọ “cuỗm” chiếc xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 4/5, Công an thành phố Tam Điệp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Thoa (Sn 1997, trú tại xóm 5, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh) về tội trộm cắp tài sản. Trong ảnh: Thoa cùng tang vật là chiếc xe máy tại cơ quan điều tra (ảnh: Công an Ninh Bình). 8. Chủ nhà ở TPHCM báo mất trộm tài sản trị giá 5,7 tỷ đồng: Liên quan đến vụ một người dân ở khu dân cư Phước Nguyên Hưng, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM đến cơ quan công an địa phương trình báo bị mất trộm số tiền 5,7 tỷ đồng, Công an huyện Nhà Bè đang khẩn trương điều tra làm rõ. Ảnh minh họa (nguồn Internet). 9. Phó Cục trưởng C50, Bộ Công an tử vong tại trụ sở làm việc: Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50), Bộ Công an, tử vong tại trụ sở làm việc sáng 4/5. Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, nguồn tin của VOV.VN cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo Cục C50 và 3 lần làm việc với Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng C50. Trong ảnh: Đại tá Võ Tuấn Dũng. (ảnh: Baophapluat.vn). 10. Bắt quả tang một người Trung Quốc đang rút trộm tiền tại cây ATM: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang Vương Đại Sâm (Wang Da Sen, sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc), đang sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại cây ATM trên địa bàn phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long. Trong ảnh: Đối tượng Vương Đại Sâm tại cơ quan điều tra. (ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh) 11. Côn đồ chém nhau ở chung cư khiến một người chết: Ngày 4/5, Cơ quan chức năng TP. Vũng Tàu đang điều tra vụ chém nhau tại khu chung cư Seaview, phường 10 làm Trần Văn Linh (22 tuổi, ngụ đường Bình Giã, P.10, TP.Vũng Tàu) chết. Trước đó, vào khoảng 23h ngày 3/5, hai nhóm do Đ. “trọc” và P. “lé lớn” (TP. Vũng Tàu) cầm đầu hẹn nhau ra khu vực chung cư Seaview ẩu đả. Trong ảnh: Nhân viên chung cư Seaview dọn dẹp hiện trường vụ hỗn chiến. (Ảnh: Lưu Sơn/VOV.VN) 12. Khởi tố 5 đối tượng nhuộm phế phẩm cà phê với pin để trộn hồ tiêu: Liên quan đến vụ phế phẩm cà phê nhuộm pin, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can để điều tra, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975), chủ cơ sở sản xuất cà phê nhuộm pin. Trong ảnh: đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan. (ảnh: PV/VOV-Tây Nguyên). 13. Thông tin tiếp bất ngờ về vụ Phó Giám đốc bắn Giám đốc rồi tự sát: Bà Lan Anh (Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Giang Ninh, Yên Dũng, Bắc Giang) nợ ông Vinh (Phó Tổng Giám đốc Công ty) một số tiền khá lớn không chịu trả nên ông Vinh đã dùng súng bắn bà Lan Anh bị thương nặng rồi tự sát. Trong ảnh: Phòng làm việc của ông Vinh – nơi xảy ra vụ án. (ảnh: Báo Công an nhân dân).