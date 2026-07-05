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Nhạc bản quyền sau ngày 1/7: Nơi sẵn sàng tuân thủ, chỗ tắt nhạc chờ… hướng dẫn
Chủ Nhật, 15:25, 05/07/2026

Nhạc bản quyền sau ngày 1/7: Nơi sẵn sàng tuân thủ, chỗ tắt nhạc chờ… hướng dẫn

VOV.VN - Theo Nghị định 134, kể từ ngày 1/7, các không gian kinh doanh như nhà hàng, quán bar, quán cafe sẽ phải trả phí bản quyền âm nhạc cao hơn so với mức trước đó được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ. Dù đã được truyền thông, nhưng mỗi nơi vẫn tiếp nhận thông tin và tuân thủ mỗi khác.

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Huy Hoàng/VOV Giao thông

 

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