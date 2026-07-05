Nhạc bản quyền sau ngày 1/7: Nơi sẵn sàng tuân thủ, chỗ tắt nhạc chờ… hướng dẫn

VOV.VN - Theo Nghị định 134, kể từ ngày 1/7, các không gian kinh doanh như nhà hàng, quán bar, quán cafe sẽ phải trả phí bản quyền âm nhạc cao hơn so với mức trước đó được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ. Dù đã được truyền thông, nhưng mỗi nơi vẫn tiếp nhận thông tin và tuân thủ mỗi khác.
VOV.VN - Từ ngày 1/7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn,… sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.
VOV.VN - Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến được TAND TP Hà Nội tuyên thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền sở hữu bài hát "Giấc mơ trưa".
VOV.VN - Chỉ đến khi một vụ án hình sự được khởi tố, nhiều người mới giật mình nhìn lại một thói quen đã tồn tại từ lâu trong môi trường số, đó là: sử dụng phần mềm mà không quan tâm đến nguồn gốc hay tính hợp pháp.
VOV.VN - Trong một thế giới mà các ý tưởng, hình ảnh và biểu tượng liên tục giao thoa, liệu còn tồn tại những đường biên rõ ràng giữa sáng tạo và sao chép? Người nghệ sĩ cần ứng xử thế nào với di sản văn hóa và với những sáng tạo của người đi trước?
Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm lĩnh vực thông tin điện tử, diễn ra chiều 24/6, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do thông tin về các trường hợp có thể dẫn tới vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí.