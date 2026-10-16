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Truyện ngắn: “Cô Thoan”
Thứ Sáu, 21:00, 16/10/2026

Truyện ngắn: “Cô Thoan”

VOV.VN - Trong truyện ngắn “Cô Thoan”, nhà văn Ninh Đức Hậu kể về hành trình ấy qua cuộc sống của một gia đình chịu nhiều mất mát, nơi nỗi đau và định kiến khiến cô con gái lớn khép lòng trước sự chăm sóc của mẹ kế.

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