VOV.VN - Trong truyện ngắn “Cô Thoan”, nhà văn Ninh Đức Hậu kể về hành trình ấy qua cuộc sống của một gia đình chịu nhiều mất mát, nơi nỗi đau và định kiến khiến cô con gái lớn khép lòng trước sự chăm sóc của mẹ kế.
VOV.VN - Được viết từ câu chuyện trong chính gia đình tác giả vào mùa dịch Covid, truyện theo dòng hồi tưởng của một người em khi chị dâu đang sống những ngày cuối đời.
VOV.VN - Truyện ngắn "Mùa tỏi cười" mang đến một câu chuyện nhiều day dứt nhưng ấm áp về định kiến, sự bao dung và những con người lặng lẽ lựa chọn sống tử tế.
VOV.VN - Qua câu chuyện về người lính đảo, tác phẩm đưa người nghe đến gần hơn với những con người đang gắn cuộc đời mình với biển, để cảm nhận tình yêu, sự gắn bó và những điều họ lặng lẽ gìn giữ nơi đầu sóng.
VOV.VN - Sau khi người vợ hiền qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, thầy Hạc một mình nuôi dưỡng Lữ và Thư khôn lớn trong ngôi nhà nhỏ bên suối Cun.