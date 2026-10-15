VOV.VN - Qua hành trình mưu sinh của hai nhân vật, truyện ngắn “Miền đất hứa” của nhà văn Nguyễn Thế Đức gợi lên những trăn trở về thân phận người lao động yếu thế và cái giá của giấc mơ đổi đời.
VOV.VN - Được viết từ câu chuyện trong chính gia đình tác giả vào mùa dịch Covid, truyện theo dòng hồi tưởng của một người em khi chị dâu đang sống những ngày cuối đời.
VOV.VN - Truyện ngắn "Mùa tỏi cười" mang đến một câu chuyện nhiều day dứt nhưng ấm áp về định kiến, sự bao dung và những con người lặng lẽ lựa chọn sống tử tế.
VOV.VN - Qua câu chuyện về người lính đảo, tác phẩm đưa người nghe đến gần hơn với những con người đang gắn cuộc đời mình với biển, để cảm nhận tình yêu, sự gắn bó và những điều họ lặng lẽ gìn giữ nơi đầu sóng.