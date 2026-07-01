Truyện ngắn "Thời tiết của kí ức" - Bảo Ninh (Phần đầu)

VOV.VN - Trong tập truyện ngắn Thời tiết của ký ức nhà văn Bảo Ninh đưa độc giả trở về Hà Nội trong một đêm mưa đầu đông, nơi nhân vật ông Phúc bị cuốn vào dòng hồi ức kéo dài gần 40 năm. Từ mối tình đầu dang dở đến những biến cố sau song sắt Hỏa Lò, ký ức hiện lên day dứt và ám ảnh như một cuốn phim quay chậm.
VOV.VN - Truyện ngắn “Hoa trên mộ” là một nốt trầm nhói buốt, được khơi nguồn từ chính ký ức có thật của tác giả Thiên Sơn về một người bạn thơ tài hoa nhưng đoản mệnh.
VOV.VN - Truyện ngắn “Người lạ” của tác giả Lệ Hằng dẫn lối chúng ta vào một thế giới nội tâm đầy trăn trở, nơi hai con người xa lạ sưởi ấm cho nhau bằng làn khói thuốc mong manh và những lời tự sự thành thật đến cay đắng - điều mà có lẽ, họ chẳng bao giờ dám bày tỏ với những người thân thuộc nhất.
VOV.VN - Cơn hạn hán khốc liệt trút xuống thung lũng Vần Chín như một thử thách đến cùng cực đối với những phận người vùng cao. Đất đá nứt toác, vật nuôi kiệt quệ, cái đói cái nghèo bủa vây khiến gia đình họ Sùng phải dứt áo ra đi, để lại người cháu gái mồ côi cùng nỗi đau đáu khôn nguôi về mảnh đất cha ông.