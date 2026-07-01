Thứ Tư, 21:00, 01/07/2026

Truyện ngắn "Thời tiết của kí ức" - Bảo Ninh (Phần đầu)

VOV.VN - Trong tập truyện ngắn Thời tiết của ký ức nhà văn Bảo Ninh đưa độc giả trở về Hà Nội trong một đêm mưa đầu đông, nơi nhân vật ông Phúc bị cuốn vào dòng hồi ức kéo dài gần 40 năm. Từ mối tình đầu dang dở đến những biến cố sau song sắt Hỏa Lò, ký ức hiện lên day dứt và ám ảnh như một cuốn phim quay chậm.