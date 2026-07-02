Truyện ngắn "Thời tiết của kí ức" - Bảo Ninh (Phần cuối)

VOV.VN - Tiếp tục hành trình đi tìm lại những mảnh vỡ của thanh xuân, phần cuối của "Thời tiết của kí ức" sẽ đưa chúng ta theo chân ông Phúc - giờ đây đã là một ông già tứ cố vô thân - lầm lũi vào Nam tìm kiếm người thân trong vô vọng.
VOV.VN - Truyện ngắn “Hoa trên mộ” là một nốt trầm nhói buốt, được khơi nguồn từ chính ký ức có thật của tác giả Thiên Sơn về một người bạn thơ tài hoa nhưng đoản mệnh.
VOV.VN - Truyện ngắn “Người lạ” của tác giả Lệ Hằng dẫn lối chúng ta vào một thế giới nội tâm đầy trăn trở, nơi hai con người xa lạ sưởi ấm cho nhau bằng làn khói thuốc mong manh và những lời tự sự thành thật đến cay đắng - điều mà có lẽ, họ chẳng bao giờ dám bày tỏ với những người thân thuộc nhất.
VOV.VN - Cơn hạn hán khốc liệt trút xuống thung lũng Vần Chín như một thử thách đến cùng cực đối với những phận người vùng cao. Đất đá nứt toác, vật nuôi kiệt quệ, cái đói cái nghèo bủa vây khiến gia đình họ Sùng phải dứt áo ra đi, để lại người cháu gái mồ côi cùng nỗi đau đáu khôn nguôi về mảnh đất cha ông.
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VOV.VN - Sau những năm tháng đầu đời bình lặng, cô gái trẻ bỗng chốc rơi vào cảnh bơ vơ, phải dứt áo ra đi khi sự thật về nguồn gốc của mình bị phơi bày. Những tưởng một mái nhà mới, một người mẹ nuôi làm cán bộ nghiêm túc sẽ là chỗ dựa bình yên sau chuỗi ngày giông bão, nhưng...