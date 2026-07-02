Truyện ngắn "Thời tiết của kí ức" - Bảo Ninh (Phần cuối)

Truyện ngắn Gió dại (Phần cuối)

VOV.VN - Sau những năm tháng đầu đời bình lặng, cô gái trẻ bỗng chốc rơi vào cảnh bơ vơ, phải dứt áo ra đi khi sự thật về nguồn gốc của mình bị phơi bày. Những tưởng một mái nhà mới, một người mẹ nuôi làm cán bộ nghiêm túc sẽ là chỗ dựa bình yên sau chuỗi ngày giông bão, nhưng...