Truyện ngắn "Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp"

VOV.VN - Quan tâm tới đề tài giàu tính bản sắc quê hương và nguồn cội, nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên có một số truyện ngắn đi sâu khai thác nét văn hóa dân tộc miền núi gắn với biến thiên lịch sử. “Xòe hoa trên đỉnh Pú Vạp” là một trong những truyện ngắn như thế.
VOV.VN - Được viết từ câu chuyện trong chính gia đình tác giả vào mùa dịch Covid, truyện theo dòng hồi tưởng của một người em khi chị dâu đang sống những ngày cuối đời.
VOV.VN - Truyện ngắn "Mùa tỏi cười" mang đến một câu chuyện nhiều day dứt nhưng ấm áp về định kiến, sự bao dung và những con người lặng lẽ lựa chọn sống tử tế.
VOV.VN - Qua câu chuyện về người lính đảo, tác phẩm đưa người nghe đến gần hơn với những con người đang gắn cuộc đời mình với biển, để cảm nhận tình yêu, sự gắn bó và những điều họ lặng lẽ gìn giữ nơi đầu sóng.