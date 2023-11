Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thăm và làm việc tại Campuchia

Phó Đô đốc Ly Hout - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia, Phó Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia chào đón đoàn công tác đến thăm, làm việc tại đơn vị. Đồng thời, thông tin đến đoàn một số nét chính về tình hình chính trị, truyền thống lịch sử văn hóa và sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Preah Sihanouk.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong không khí thân tình, hữu nghị và cởi mở, hai bên đã tổ chức hội đàm, trao đổi về kết quả thực hiện Cơ chế liên lạc đường dây nóng đã được ký kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia trong thời gian vừa qua, trên các lĩnh vực: tàu cá hoạt động bất hợp pháp, tranh chấp ngư trường; xuất nhập cảnh trái phép trên biển; tai nạn trên biển, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường biển; vi phạm, tội phạm, buôn lậu và những vụ việc liên quan đến khủng bố, an ninh, trật tự, an toàn khác có liên quan.

Phó Đô đốc Ly Hout - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia, Phó Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia (chính giữa) phát biểu tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và nồng hậu của Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia dành cho đoàn, Đại tá Trần Văn Lượng nhấn mạnh, thời gian qua, việc trao đổi, liên lạc giữa hai bên đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng lòng tin, củng cố mối quan hệ tốt đẹp, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng. Qua đó, đã xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển.

Thời gian tới, Đại tá Trần Văn Lượng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, mở rộng mối quan hệ phối hợp trong thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, thực hiện tốt hơn nữa Cơ chế liên lạc đường dây nóng đã được ký kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia.

Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển phát biểu tại buổi làm việc.

Dịp này, hai bên đã bày tỏ nhất trí thúc đẩy các hoạt động giao lưu đối ngoại, thăm và làm việc trong năm 2024 ở nhiều cấp độ khác nhau.