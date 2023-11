Phát biểu tại lễ bàn giao Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh Indonesia đã nỗ lực thúc đẩy các mục tiêu trong năm chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 2023 với chủ đề Hòa bình, An ninh và Thịnh vượng.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng cảm ơn sự hợp tác của các nước ASEAN cũng như đối tác, đồng thời bày tỏ CHDC Lào với tư cách Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng 2024 sẽ có các cuộc thảo luận trao đổi hữu ích, tiếp tục các nỗ lực vì mục tiêu chung hướng đến hòa bình an ninh và thịnh vượng vì lợi ích của người dân khu vực cũng như thế hệ tiếp theo.

Lễ bàn giao chức chủ tịch ADMM và ADMM+ cho Lào

Về phần mình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamon Chanylath chúc mừng thành công của Hội nghị ADMM lần thứ 17 và ADMM+ lần thứ 10 của nước chủ tịch Indonesia, đánh giá cao những kết quả đạt được sẽ đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hòa bình, an ninh và ổn định, thịnh vượng trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamon Chanylath phát biểu tại lễ bàn giao

Với vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) 2024, ông Chansamon Chanylath nhấn mạnh:

"Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trong bối cảnh này, Lào đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các đối tác vì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Vì vậy hội nghị ADMM và ADMM+ sắp tới sẽ tiếp tục hiện thực hóa chủ đề vì một khu vực ASEAN hòa bình, an ninh và vững vàng trước các thách thức".