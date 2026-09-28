Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ

Cảnh sát Anh cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về ba phương tiện khả nghi khủng bố đang di chuyển về phía căn cứ RAF Fairford vào rạng sáng 27/9. Cảnh sát vũ trang sau đó bắt giữ 5 người tại khu vực Whelford, cách căn cứ khoảng 3 km.

Các nghi phạm ban đầu bị bắt theo Đạo luật Chất nổ và sau đó bị điều tra với cáo buộc chuẩn bị hành động khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Anh đang phụ trách vụ án. Một vành đai an ninh bán kính 400m được thiết lập trong lúc quân đội kiểm tra các phương tiện. Khoảng 85 hộ gia đình được yêu cầu sơ tán.

Căn cứ RAF Fairford, nơi cảnh sát Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi vụ bắt giữ là một kết quả “tuyệt vời” và đánh giá cao sự phối hợp giữa Washington và London. Ông Trăm cho biết các nghi phạm đã bị theo dõi trong thời gian dài và đang tìm cách “gây thiệt hại lớn” cho căn cứ.

RAF Fairford là căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh có lực lượng Mỹ đồn trú, đồng thời là địa điểm hoạt động của các máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer và B-52 của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trăm không đề cập động cơ của nhóm nghi phạm. Giới chức Anh cũng chưa xác nhận vụ việc có liên quan đến Iran hay bất kỳ tổ chức nước ngoài nào.