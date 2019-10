Các bộ trưởng ngoại giao Arab đưa ra tuyên bố này sau cuộc họp khẩn tại Liên đoàn Arab, Cairo ngày 12/10 và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sự thống nhất, độc lập của Syria, cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria là giải pháp chính trị.

Các nước Arab lên án hành động xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Syria. (Ảnh: RT)

Tuyên bố cuối cùng đã lên án sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ đối với lãnh thổ Syria và cho rằng đây là hành động vi phạm rõ ràng các nguyên tắc của Hiến chương và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria, đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia và an ninh quốc tế. Các nước Arab yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt sự xâm lược và rút quân ngay lập tức, vô điều kiện khỏi tất cả lãnh thổ Syria và khẳng định rằng các cuộc tấn công lặp đi lặp lại là không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của các quốc gia thành viên Liên đoàn Arab.

Các nước Arab sẽ xem xét các biện pháp khẩn cấp để chống lại sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm giảm quan hệ ngoại giao, chấm dứt hợp tác quân sự và xem xét mức độ quan hệ kinh tế, văn hóa và du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Abu Gheit nhấn mạnh: “Hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của quốc gia Arab cũng như an ninh và hòa bình quốc tế. Chúng tôi đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các hành động này ngày lập tức và rút quân vô điều kiện khỏi vùng đất Syria. Chúng tôi từ chối bất kỳ nỗ lực nào của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm áp đặt thay đổi nhân khẩu học ở Syria, thông qua việc sử dụng vũ lực trong khuôn khổ của cái gọi là "vùng đệm", vì điều này vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ tác động nào của hành vi xâm lược này.”./.