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Có khả năng Hàn Quốc sẽ điều quân đến eo biển Hormuz

Thứ Tư, 09:36, 09/09/2026
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VOV.VN - Trước những áp lực ngày một gia tăng từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, có nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng Hàn Quốc sẽ điều động quân đội đến eo biển Hormuz.  

 

Trong bối cảnh có thông tin cho rằng Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc triển khai máy bay tuần tra quân sự đến eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã cử một nhóm điều tra đến khu vực này để đánh giá tình hình. Cơ quan này giải thích "Cuộc khảo sát này không dựa trên tiền đề triển khai quân đội và vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra".

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Máy bay trinh sát trên biển của Hàn Quốc. Ảnh Yonhap.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Chính phủ nước này đang chuẩn bị điều động quân đội theo yêu cầu của Mỹ. Theo Hãng thông tấn Yonhap, nhóm điều tra nêu trên đã khởi hành đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ tuần trước để kiểm tra các căn cứ quân sự cùng các địa điểm khác và dự kiến sẽ trở về ngay trong tuần này.

Yonhap nêu rõ: "Việc cử nhóm khảo sát đồng nghĩa với việc Chính phủ đã xác nhận sự cần thiết phải điều động quân đội và đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho việc triển khai". Liên quan vấn đề này, trong nội bộ đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc, có những tiếng nói thận trọng về việc triển khai quân đội đến Hormuz, theo đó, giới quan sát dự báo ​​sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ khi các thủ tục trở nên cụ thể hơn.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục gia tăng áp lực đối với Hàn Quốc, với việc chỉ trích đồng minh châu Á này từ chối yêu cầu của ông về việc gia tăng đóng góp các hoạt động quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz, thậm chí đã lấy đó làm lý do để thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Theo nhận định chung, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực nối lại các kênh đối thoại trực tiếp với Triều Tiên, động thái của Hàn Quốc được xem là bước đi nhượng bộ mềm dẻo để củng cố liên minh Mỹ - Hàn và tránh bị gạt ra ngoài các chương trình nghị sự an ninh cốt lõi trong thời gian tới, đồng thời góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và an toàn hàng hải quốc gia.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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