Bộ trưởng từ Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia hôm qua (27/11) nhóm họp tại Islamabad để thảo luận về thỏa thuận quốc phòng chung Mecca giữa 3 nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết, các bên cũng lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào Saudi Arabia.

Hậu quả một vụ tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết họ đã thảo luận về lộ trình cho phép các thành viên mới tiềm năng gia nhập liên minh phòng thủ. Ba quốc gia đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca vào tháng 8, trong bối cảnh chiến tranh Iran gây ra nhiều lo ngại.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, sau cuộc gặp, các bên khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar nhấn mạnh: “Các bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghệ chung, đào tạo và nâng cao năng lực, nhằm củng cố sức mạnh tổng thể và sự gắn kết giữa các lực lượng vũ trang, từ đó giải quyết những mối quan ngại an ninh chung, đồng thời đóng góp vào hòa bình và an ninh trong khu vực. Cuộc họp không chỉ biểu trưng cho mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết lâu đời giữa 3 quốc gia anh em, mà còn thể hiện những nỗ lực không ngừng của Pakistan vì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Sự kiện này cũng cho thấy dấu ấn ngoại giao ngày càng mạnh mẽ và rõ nét của Pakistan trên trường quốc tế”.

Liên minh phòng thủ chung Mecca gồm Thổ Nhĩ Kỳ (quốc gia sở hữu quân đội lớn thứ 2 trong khối NATO), Saudi Arabia (quốc gia có các thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo và xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới) và Pakistan (quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân).

Trong một diễn biến liên quan, Indonesia bác bỏ khả năng gia nhập “Hiệp ước Mecca” này. Jakarta khẳng định chính sách đối ngoại “độc lập và chủ động” của mình đồng nghĩa với việc Indonesia chưa từng và sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ hiệp ước phòng thủ ràng buộc nào.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia - ông Vahd Nabyl A. Mulachela nhấn mạnh, là một quốc gia luôn kiên định với các nguyên tắc này, Indonesia áp dụng phương pháp dựa trên ngoại giao, đối thoại và hợp tác tham vấn, nhằm thúc đẩy hòa bình cũng như sự ổn định ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Vì sao Houthi đòi Saudi Arabia cấp 51 tỷ USD và công nhận họ nắm quyền ở Yemen? VOV.VN - Phong trào Hồi giáo vũ trang Houthi ra điều kiện với Saudi Arabia: Muốn chấm dứt chiến tranh thì phải công nhận Houthi là lực lượng cầm quyền tại Yemen và cấp cho họ khoản tiền lớn tới 51 tỷ USD.

Trước đó có một số cơ quan truyền thông thông tin rằng Indonesia bày tỏ quan tâm đến việc gia nhập Hiệp ước Mecca - một thỏa thuận quốc phòng được ký kết vào tháng 8, trong bối cảnh các cuộc xung đột đang diễn ra tại Gaza, Syria, Lebanon và Iran.

Trong thập kỷ qua, Indonesia đã tăng cường hợp tác an ninh với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, việc tham gia một hiệp ước quốc phòng chính thức sẽ đi ngược lại chính sách đối ngoại không liên kết lâu đời của Indonesia.

Hiệp ước Mecca, hiện là một thỏa thuận 3 bên, áp dụng nguyên tắc phòng thủ tập thể tương tự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo đó, một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào một bên ký kết sẽ được coi là cuộc tấn công vào tất cả các bên, buộc hai thành viên còn lại phải cung cấp sự hỗ trợ, bao gồm cả khả năng hỗ trợ về quân sự.

Hiệp ước này nhằm củng cố tầm ảnh hưởng chiến lược của các bên ký kết và phối hợp các nỗ lực an ninh trên khắp khu vực Trung Đông. Thỏa thuận này đã thu hút sự quan tâm như một khuôn khổ an ninh khu vực mới tiềm năng, trong đó Syria được cho là một trong những quốc gia đang cân nhắc tham gia.