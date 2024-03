Tháng lễ Ramadan ở thế giới Hồi giáo: Khẩn thiết kêu gọi ngừng bắn

VOV.VN - Người dân theo đạo Hồi trong khắp thế giới đang chuẩn bị bước vào tháng lễ Ramadan (bắt đầu từ chiều tối 10/3 hoặc 11/3 tùy vào thời điểm trăng non). Áp lực đè nặng lên các tín đồ Hồi giáo không chỉ là lạm phát, ảnh hưởng đến đời sống mà chiến tranh bao trùm ở Sudan, dải Gaza khiến tâm trạng của họ bất an hơn nhiều so với dịp lễ Ramadan trước đây.