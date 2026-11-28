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VOV.VN - Moscow vừa cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân sau khi tàu Nga bị tấn công ở Baltic, trong khi Ukraine chuẩn bị kế hoạch B nếu không thể gia nhập NATO. Điện Kremlin phản hồi tối hậu thư của châu Âu. NATO bác đề xuất bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine…
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VOV.VN - Trung Quốc, Nhật Bản cùng các đối tác thương mại khác của Mỹ đã lên tiếng phản đối kế hoạch tăng thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang duy trì năng lực sản xuất dư thừa.
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VOV.VN - Theo các phương tiện truyền thông, quân đội Anh đã khởi động chiến dịch huy động lực lượng quân nhân dự bị quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
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VOV.VN - Các quan chức địa phương cho biết, Nga tiến hành một cuộc tập kích vào trung tâm thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk, hôm 21/11/2026. Trong khi đó, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm của Ukraine trong việc gia nhập NATO.
VOV.VN - Các quan chức địa phương cho biết, Nga tiến hành một cuộc tập kích vào trung tâm thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk, hôm 21/11/2026. Trong khi đó, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm của Ukraine trong việc gia nhập NATO.
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