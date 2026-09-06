Thời sự quốc tế sáng 6/9: UAV Nga nhắm thẳng văn phòng An ninh Ukraine

Xem thêm:
>> Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV
>> Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho thông tin mật là yếu tố sống còn để bảo vệ an ninh của nước Mỹ cũng như của các lực lượng binh lính đang đồn trú khắp thế giới.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.
VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.
VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.
VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.
VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.
VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.
VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng chính quyền Mỹ cần tính đến tình hình thực tế trên thực địa khi thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng chính quyền Mỹ cần tính đến tình hình thực tế trên thực địa khi thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.
VOV.VN - Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Nga trong cuối tuần này, mang theo đề xuất nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
VOV.VN - Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Nga trong cuối tuần này, mang theo đề xuất nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.