English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế sáng 6/9: UAV Nga nhắm thẳng văn phòng An ninh Ukraine

Chủ Nhật, 08:20, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một UAV Nga đã đánh trúng trực tiếp văn phòng của quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Aleksandr Poklad.

Xem thêm:

>> Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

>> Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng
Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.

Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.

Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga
Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine
Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.

Thứ trưởng Nga nêu điểm mấu chốt Mỹ cần tính đến khi giải quyết xung đột Ukraine
Thứ trưởng Nga nêu điểm mấu chốt Mỹ cần tính đến khi giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng chính quyền Mỹ cần tính đến tình hình thực tế trên thực địa khi thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.

Thứ trưởng Nga nêu điểm mấu chốt Mỹ cần tính đến khi giải quyết xung đột Ukraine

Thứ trưởng Nga nêu điểm mấu chốt Mỹ cần tính đến khi giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng chính quyền Mỹ cần tính đến tình hình thực tế trên thực địa khi thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ khởi động nỗ lực hòa bình mới, Nga - Ukraine phản hồi tích cực
Mỹ khởi động nỗ lực hòa bình mới, Nga - Ukraine phản hồi tích cực

VOV.VN - Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Nga trong cuối tuần này, mang theo đề xuất nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Mỹ khởi động nỗ lực hòa bình mới, Nga - Ukraine phản hồi tích cực

Mỹ khởi động nỗ lực hòa bình mới, Nga - Ukraine phản hồi tích cực

VOV.VN - Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Nga trong cuối tuần này, mang theo đề xuất nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ