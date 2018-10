Tuần hành quy mô lớn ở Anh về thỏa thuận Brexit

Hàng nghìn người dân Anh hôm nay (20/10) đã tập trung tại thủ đô London, kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân đối với thỏa thuận cuối cùng về việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit), một yêu cầu vốn bị Thủ tướng Anh Theresa May kịch liệt phản đối.

Theo Mirror, có tới 5.000 người phản đối Brexit đã tuần hành qua trung tâm thành phố Liverpool chiều 23/9 và kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit. Nguồn ảnh: Mirror.

Theo các nhà tổ chức, đây sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất, có tiếng nói mạnh mẽ nhất và quan trọng nhất về Brexit. Cuộc biểu tình diễn ra từ trưa nay (theo giờ Anh) do phong trào “Chiến dịch Bỏ phiếu của người dân” (the People's Vote campaign) tổ chức.

Dự kiến người biểu tình sẽ tuần hành qua nhiều con phố của thủ đô London trước khi tập trung tại quảng trường Quốc hội. Dẫn đầu cuộc biểu tình đa phần là thanh niên.

Các nhà tổ chức hy vọng, sự kiện sẽ thu hút hơn 100.000 người tham gia. Cuộc biểu tình nhận được sự ủng hộ của không ít nghị sĩ các chính đảng lớn ở Anh. Thị trưởng London, ông Sadiq Khan và nhiều nhà chính trị Anh sẽ có bài phát biểu tại quảng trường Quốc hội.

Phát biểu trước báo giới, ông Khan cho biết, chẳng có gì dân chủ hơn việc đặt lòng tin vào người dân để người dân được quyền nói lời cuối cùng về tương lai của nước Anh hậu Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định sẽ không lùi bước trước khó khăn trong đàm phán với EU về thỏa thuận Brexit. Nguồn ảnh: Mirror.

Người dân Anh trong cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2016 đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit, với tỷ lệ ủng hộ là 51,89% và tỷ lệ phản đối là 48,11%. Anh dự kiến sẽ rời “Ngôi nhà chung” vào ngày 29/3/2019.

Tuy nhiên, cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về Brexit do bất đồng trong vấn đề biên giới Ireland.

Giới chức Anh và Liên minh châu Âu đang nỗ lực phá vỡ bế tắc trong đàm phán Brexit nhằm đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay./.

