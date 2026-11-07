Trực tiếp Arsenal 1-0 Hull City: Odegaard ghi bàn

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Ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal xuất sắc đánh bại chủ nhà Liverpool 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo Kai Havertz. Nhờ vượt qua cửa ải Anfield, đội bóng của HLV Mikel Arteta vượt mặt Man City để giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Hiện, Pháo thủ đang có 24 điểm trong tay, nhiều hơn Man xanh 3 điểm.

Vừa lên đầu bảng, Pháo thủ đương nhiên không dễ gì để Man City đòi lại. Do vậy, các học trò của HLV Mikel Arteta chắc chắn sẽ ra sức thi đấu trong trận tiếp Hull City cuối tuần này. Đang có tâm lý rất tốt, Pháo thủ nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm.

Đây là trận đấu mà Arsenal được thi đấu trên sân nhà. Lợi thế này là vô cùng lớn. Bởi theo quan sát, đội bóng thủ đô toàn thắng trong 7 lần gần đây tiếp đón các đối thủ tại Emirates. Đáng chú ý, trong số đó có 5 trận các học trò của ông Mikel Arteta không để đối phương chọc thủng lưới.

Hull City cũng rất yếu bóng vía trên sân khách. Họ chỉ thắng được 2/13 trận đấu gần đây tại các giải chính thức, còn lại hòa 5 và phải nhận tới 6 thất bại. Do vậy, càng có lý do để tin rằng, chuyến hành quân lần này đến Emirates của thầy trò HLV Sergej Jakirovic sẽ rất khó khăn.