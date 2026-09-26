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Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9: Nguyễn Thùy Linh thắng dễ đối thủ Indonesia

Thứ Bảy, 09:52, 26/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9, người hâm mộ kỳ vọng các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam có thể tạo ra những bất ngờ.

10:44

Boxing: Hà Thị Linh thua 0-5 trước đối thủ người Uzbekistan ở hạng cân 60kg nữ tại vòng loại.

truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 1
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 2
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 3
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 4
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 6
10:18

Bắn cung Việt Nam xếp hạng 9 ở hai nội dung đồng đội

Đội tuyển bắn cung Việt Nam cùng xếp hạng 9 ở hai nội dung đồng đội tại ASIAD 2026, gồm cung 3 dây nữ và cung 1 dây nam. Ở nội dung đồng đội nữ cung 3 dây, các cung thủ Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng chỉ đứng thứ 9 chung cuộc. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng xếp thứ 9 ở nội dung đồng đội nam cung 1 dây sau các lượt thi đấu.

truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 7
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 8
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 9
Ảnh: Gia Cát.
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09:57

Đấu kiếm: Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam thua 35-45 trước Uzbekistan ở nội dung đồng đội kiếm chém nam ở vòng 1/8.

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09:26

Cầu lông: Thùy Linh thắng dễ Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia với tỉ số 2-0.

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09:20
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Thùy Linh thi đấu áp đảo trước vận động viên của Indonesia.
08:47

Cầu lông: Thùy Linh đối đầu với Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia.

truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 22
08:39

Canoeing: Ở nội dung Kayak đơn nam (K1) 500m, Vũ Lê Thiên Hải của Việt Nam đã giành quyền vào thi ở chung kết, có cơ hội cạnh tranh huy chương.

truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 24
08:30

Bắn cung: Các vận động viên Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy đang thi đấu vòng loại cung 1 dây nam.

truc tiep asiad 2026 hom nay 26 9 nguyen thuy linh thang de doi thu indonesia hinh anh 26
07:48
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07:48
22:31

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 26/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục diễn ra ở nhiều môn. Tuy nhiên, các VĐV Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với một ngày thi đấu khó khăn trong hành trình tìm kiếm thêm huy chương.

Sau khi giành thêm 1 HCĐ từ Canoeing trong ngày 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ tại ASIAD 2026. Trong ngày 26/9, những niềm hy vọng đáng chú ý tập trung ở bắn súng, boxing và cầu lông.

Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà My tranh tài ở bắn súng

Ở môn bắn súng, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà My sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ.

Sau khi chưa thể giành huy chương ở nội dung 10m, bộ ba xạ thủ Việt Nam tiếp tục đối mặt với thử thách lớn ở cự ly 50m. Nội dung này đòi hỏi VĐV phải duy trì sự ổn định trong cả ba tư thế quỳ, nằm và đứng.

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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 26/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Mục tiêu của các xạ thủ Việt Nam là đạt thành tích cao nhất ở vòng loại, qua đó cạnh tranh suất vào chung kết và hướng tới nhóm huy chương.

Hà Thị Linh bắt đầu hành trình tại ASIAD 2026

Môn boxing cũng nhận được sự chú ý khi Hà Thị Linh bước vào thi đấu hạng cân 60kg nữ.

Võ sĩ Việt Nam sẽ gặp đối thủ đến từ Uzbekistan ở vòng loại. Đây là trận đấu mở màn cho hành trình thi đấu tại ASIAD 2026 của Hà Thị Linh.

Hà Thị Linh từng giành quyền tham dự Olympic, vì vậy người hâm mộ kỳ vọng võ sĩ Việt Nam có thể tiến sâu ở giải đấu năm nay. Nếu vượt qua vòng đầu tiên, Hà Thị Linh sẽ tiếp tục hướng tới các vòng đấu tiếp theo, với mục tiêu cạnh tranh thành tích cao nhất ở hạng cân 60kg.

Nguyễn Thùy Linh ra quân ở nội dung đơn nữ

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh sẽ bước vào vòng 1 đơn nữ. Đối thủ của tay vợt Việt Nam là Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia.

Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng giành chiến thắng trong trận ra quân để tạo đà cho hành trình tại ASIAD 2026. Tay vợt Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tiến sâu ở nội dung đơn nữ.

Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Nguyễn Thùy Linh cần duy trì sự tập trung ngay từ những điểm số đầu tiên để tránh những bất ngờ không đáng có.

Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn

Ngoài ba môn kể trên, các VĐV Việt Nam còn thi đấu ở Canoeing, điền kinh, bóng ném và bắn cung trong ngày 26/9.

Sau hơn một tuần tranh tài, lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng. Nhiều nội dung đã kết thúc, trong khi các môn còn lại tiếp tục hướng tới những cơ hội cuối cùng để cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp huy chương.

Với lực lượng và tương quan ở các nội dung thi đấu ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam được dự báo sẽ trải qua một ngày không dễ dàng trong cuộc đua giành huy chương.

22:23

Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCĐ trong ngày thi đấu 25/9 tại ASIAD 2026, qua đó nâng tổng thành tích lên 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ.

Tấm HCĐ trong ngày thi đấu 25/9 thuộc về hai VĐV Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ở nội dung kayak đôi nữ 500m môn Canoeing. Đây là huy chương thứ 17 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCĐ Canoeing

Tâm điểm của Đoàn Thể thao Việt Nam trong buổi sáng 25/9 là nội dung kayak đôi nữ 500m.

Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương thi đấu đầy nỗ lực và cán đích với thời gian 1 phút 57 giây 255, qua đó giành HCĐ.

Đây là tấm huy chương duy nhất của Việt Nam trong ngày 25/9, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ trên bảng tổng sắp huy chương.

Ở các nội dung Canoeing khác, cặp Huỳnh Cao Minh và Đỗ Minh Thuận về đích cuối ở chung kết kayak đôi nam 500m. Bộ tứ Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Đỗ Thị Thanh Thảo đứng thứ 6 ở nội dung kayak bốn nữ.

Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh lỡ hẹn chung kết

Bắn súng không thể mang về thêm huy chương cho Việt Nam trong ngày 25/9.

Phạm Quang Huy kết hợp cùng Trịnh Thu Vinh tranh tài ở nội dung đồng đội nam nữ 10m súng ngắn hơi. Sau vòng loại, hai xạ thủ Việt Nam chỉ đứng thứ 6 và không giành quyền vào chung kết.

Trước đó, Phạm Quang Huy đã không thể bảo vệ HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh từng giành HCĐ ở nội dung đồng đội nữ 10m súng ngắn hơi.

Ở nội dung súng trường ba tư thế nam, bộ ba Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang xếp thứ 9 chung cuộc.

Quàng Thị Tâm tiếc nuối với vị trí thứ 4

Cử tạ tiếp tục để lại dấu ấn khi Quàng Thị Tâm tiến rất sát nhóm giành huy chương ở hạng cân 57kg nữ.

Nữ lực sĩ Việt Nam đạt tổng cử 216kg, đứng thứ 4 chung cuộc và chỉ kém VĐV giành HCĐ đúng 1kg.

Đây là kết quả đáng tiếc với Quàng Thị Tâm khi cô đã có cơ hội cạnh tranh huy chương trong bối cảnh một số VĐV mạnh không tham dự nội dung này.

Nguyễn Huy Hoàng lỡ huy chương trong gang tấc

Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng lớn của Việt Nam. Kình ngư sinh năm 2000 giành quyền vào chung kết 400m tự do nam nhưng chỉ cán đích thứ 4.

Huy Hoàng hoàn thành phần thi với nỗ lực cao ở những mét cuối, song thời gian phản xạ khi xuất phát chưa tốt khiến anh không thể chen chân vào nhóm giành huy chương.

Phạm Thanh Bảo cũng giành quyền vào chung kết 50m ếch nam nhưng chỉ đứng thứ 9. Dương Văn Hoàng Quy xếp thứ 8 chung kết 200m bướm nam.

Ở vòng loại, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng giành quyền vào chung kết 400m tự do nam. Trong khi đó, Nguyễn Thúy Hiền đứng thứ 14 nội dung 50m bướm nữ và Trần Hưng Nguyên xếp thứ 12 ở nội dung 200m ngửa nam.

ĐT nữ Việt Nam dừng bước, U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc

Bóng đá là tâm điểm trong ngày 25/9 với hai trận tứ kết của Việt Nam.

Ở bóng đá nữ, ĐT Việt Nam tạo ra thế trận kiên cường trước chủ nhà Trung Quốc. Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

ĐT nữ Việt Nam chỉ chịu bàn thua ở phút 109 và kết thúc hành trình tại ASIAD 2026 sau thất bại 0-1. Dù không thể giành quyền vào bán kết, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã tạo ra một trận đấu đáng chú ý trước đối thủ mạnh của châu Á.

Đến buổi tối, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết bóng đá nam gặp U23 Hàn Quốc. Trước đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và nhận thất bại 0-4, qua đó dừng bước ở tứ kết.

Những kết quả đáng chú ý khác

Đấu kiếm nữ kiếm ba cạnh Việt Nam vượt qua Philippines để vào tứ kết nhưng sau đó thua Trung Quốc với tỷ số 17-45.

Ở boxing, Võ Thị Kim Ánh dừng bước tại tứ kết hạng 54kg nữ sau thất bại trước Huang Hsiao Wen của Đài Bắc Trung Hoa.

TDDC ghi nhận Trịnh Hải Khang đứng thứ 7 chung kết nhảy chống nam. Hoàng Thị Minh Hạnh xếp thứ 12 vòng loại 400m nữ, còn Tạ Ngọc Tưởng đứng thứ 10 vòng loại 400m nam, đều không giành quyền vào chung kết.

Các VĐV cầu lông Việt Nam có những kết quả trái chiều. Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh dừng bước ở nội dung đôi nam nữ sau thất bại trước cặp VĐV Hàn Quốc. Trong khi đó, các cặp VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nội dung đôi nam và đôi nữ.

Đội tuyển nữ bóng ném Việt Nam cũng không thể tạo bất ngờ khi thua Uzbekistan 21-29.

 Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9, người hâm mộ kỳ vọng các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam có thể tạo ra những bất ngờ.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
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