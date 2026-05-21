Trực tiếp bốc thăm U17 World Cup 2026: Hồi hộp chờ đợi đối thủ của U17 Việt Nam

Thứ Năm, 19:39, 21/05/2026
VOV.VN - Tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026, giải đấu có sự tham dự của U17 Việt Nam. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ vào 21h ngày 21/5/2026.

Tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026, giải đấu có sự tham dự của U17 Việt Nam. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ vào 21h ngày 21/5/2026.  

18:36

Theo thể thức bốc thăm, U17 Việt Nam chắc chắn không cùng bảng với các đội: Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, Romania, Serbia. Algeria, Uruguay, Tanzania, Cuba, Jamaica. 

14:45
Phân chia nhóm hạt giống. (Ảnh: Asean Football). 
08:31
 

 

08:30

Hôm nay, 21/5. FIFA tiến hành bốc thăm chia bảng cho VCK U17 World Cup 2026. Tham dự giải đấu năm nay có 48 đội đến từ các khu vực, châu lục trên thế giới. 

U17 Việt Nam sau khi giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 đã lần đầu tiên trong lịch sử có vé đến với VCK U17 World Cup 2026. 

Tại lễ bốc thăm, 48 đội tuyển vượt qua vòng loại được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. FIFA phân bổ các đội thành 4 nhóm hạt giống khác nhau, mỗi nhóm có 12 đại diện. Chủ nhà Qatar mặc định chiếm vị trí đầu tiên trong nhóm hạt giống số 1 cùng với 11 đội tuyển xuất sắc nhất. Qatar sẽ chắc chắn nằm ở bảng A. 

Với U17 Việt Nam, do chưa từng góp mặt ở các kỳ U17 World Cup trước đây, thầy trò HLV Roland nằm ở vào nhóm hạt giống 4, và đây là một điều bất lợi.

Đáng chú ý là FIFA không xếp các đội tuyển cùng liên đoàn châu lục vào chung bảng đấu. Như vậy, U17 Việt Nam không cùng bảng với các đội lớn tại châu Á như U17 Australia, U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc, U17 Trung Quốc. 

Tính đến sáng 21/5, đã có 46 đội giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Morocco, Ai Cập, Tanzania, Algeria, Mali, Senegal, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

2 vé còn lại dến VCK U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau những trận đấu play-off khu vực châu Phi diễn ra ngày 23/5 tới. 

VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Các trận đấu tổ chức tập trung tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở thủ đô Doha.

08:20
Ảnh: VFF. 
08:20
08:16

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: U17 World Cup
