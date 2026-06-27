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TRỰC TIẾP Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026: Quyết chiếm ngôi đầu bảng

Thứ Bảy, 22:00, 27/06/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 06h30 ngày 28/6/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Miami ở bang Florida, Mỹ.

21:24
 

 

21:24
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21:23

Ở lượt trận thứ 2, Bồ Đào Nha cuối cùng cũng giải tỏa sự ức chế tâm lý trước đó bằng thắng lợi 5-0 trước đội bóng bị xem là yếu nhất bảng Uzbekistan. Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo gây ấn tượng với cú đúp bàn thắng.

Rõ ràng, mọi thứ đang trở nên tốt hơn với Ronaldo và các đồng đội sau trận hòa thất vọng ở ngày ra quân trước CHDC Congo. Lúc này ở bảng K, Bồ Đào Nha tạm đứng thứ 2 với 4 điểm sau 2 trận.

Họ xếp sau Colombia (6 điểm) và đứng trên CHDC Congo (1 điểm) và Uzbekistan (0 điểm). Tại lượt đấu cuối, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Colombia để phân định ngôi đầu bảng.

Về tổng thể, phong độ của 2 đội khá là tương đồng. Trong khi Bồ Đào Nha thắng 6/10 trận gần nhất thì Colombia thắng 7/10 trận vừa xong. Tâm lý và phong độ của Colombia cũng thoải mái như Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ không "nương tay" cho Bồ Đào Nha dù đã có vé đi tiếp. Như chúng ta đề cập, trận so tài này là để tìm ra đội nhất bảng K. Colombia cũng cần có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng knock-out sắp tới. 

Tương tự như vậy là Bồ Đào Nha. Do đó, trận đấu này sẽ không hề dễ dàng cho cả hai. Họ sẽ phải chơi thận trọng, tránh những sai sót để có được điều mình cần. Nhiều khả năng, trận "đại chiến" giữa Colombia vs Bồ Đào Nha sẽ kết thúc với một kết quả hòa.

21:20
21:16

Đội hình dự kiến:

Colombia (4-3-3): Ospina; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios, Rodriguez; Arias, Cordoba, Diaz

Bồ Đào Nha (4-3-3): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha, Fernandes; Felix, Neto, Ronaldo 

TRỰC TIẾP Colombia vs Bồ Đào Nha

Trước trận đấu này, Colombia đã chính thức giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có 4 điểm và cũng nhiều khả năng sẽ có vé vào vòng trong.

Về cơ bản, trận đấu này sẽ mang ý nghĩa quyết định đến việc đội bóng nào sẽ giành ngôi nhất bảng. Colombia chỉ cần hòa để đạt được ngôi đầu trong khi Bồ Đào Nha cần một chiến thắng.

Nếu xết về phân nhánh vòng knock-out, đội nhất bảng K sẽ có lợi thế hơn khá rõ khi được chung nhánh với Argentina và sẽ chỉ phải đối đầu với Messi và các đồng đội ở bán kết nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

Do đó, mục tiêu nhất bảng sẽ được cả Colombia lẫn Bồ Đào Nha hướng đến trong trận đấu này, nhằm có được nhánh đấu thuận lợi ở vòng tiếp theo.

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Trong một trận đấu phải thắng để đạt được mục tiêu, đương nhiên các cầu thủ và người hâm mộ Bồ Đào Nha sẽ hướng sự chú ý đến Ronaldo, ngôi sao lớn nhất của đội bóng.

Mọi thứ đang trở nên tốt hơn với Ronaldo và các đồng đội khi sau trận hòa thất vọng ở ngày ra quân trước CHDC Congo, họ đã thắng đậm Uzbekistan 5-0, trong đó đáng chú ý là Ronaldo đã ghi được một cú đúp.

Ngoài 2 bàn thắng, điều quan trọng nhất với Ronaldo ở chiến thắng Uzbekistan là sự tự tin và khả năng phối hợp rất ăn ý với các đồng đội. Pha bóng Ronaldo chạy chỗ để đón đường đá phạt của Bruno Fernandes là một minh chứng rõ ràng nhất.

Tất nhiên, Uzbekistan là đối thủ yếu và một Colombia rất khác hứa hẹn sẽ tạo nên những khó khăn cho Ronaldo và các đồng đội. Nhìn cách James Rodrguez và các cầu thủ Colombia "giải quyết" CHDC Congo trong một thế trận gặp nhiều bế tắc cho thấy đại diện Nam Mỹ có thực lực và sẽ không dễ để những đội bóng như Bồ Đào Nha đánh bại.

Đại diện Nam Mỹ đang duy trì phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Lối chơi của Colombia dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và khả năng pressing tầm cao quyết liệt. James Rodriguez, dù không còn ở đỉnh cao phong độ, vẫn là "kiến trúc sư" trong các pha bóng cố định và những đường chuyền mở ra cơ hội.

Điểm đáng gờm nhất của Colombia chính là Luis Diaz với phong độ đỉnh cao từ khi khoác áo Bayern Munich. Ngoài ra, khả năng dâng cao tấn công của Munoz bên cánh phải cũng sẽ là điều mà Bồ Đào Nha cần phải để tâm.

Phúc Quảng/VOV.VN
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