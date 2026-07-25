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Trực tiếp Lào 0-0 Thái Lan bảng B ASEAN Cup 2026: Sức mạnh đương kim á quân

Thứ Bảy, 19:05, 25/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Lào vs Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h hôm nay 25/7.

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp Lào vs Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h hôm nay 25/7.

19:38
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
19:12
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Ảnh: FAT. 
10:03

Hôm nay 25/7, ĐT Thái Lan, một trong những ứng viên vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ có trận ra quân tại giải đấu. Thầy trò HLV Hudson sẽ ra sân trên đất khách gặp ĐT Lào vào lúc 20h.

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Ảnh: FAT. 

Dù tham dự ASEAN Cup 2026 với lực lượng thiếu nhiều trụ cột, ĐT Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn hẳn ĐT Lào, đội bóng vẫn được xem là "chiếu dưới" ở các giải đấu khu vực.

Trong danh sách ĐT Thái Lan được công bố ở giải đấu năm nay, người hâm mộ không thấy sự xuất hiện của những gương mặt đình đám của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Elias Dolah.

Thay vào đó, nhà cầm quân người Anh đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ hơn, những người sinh sau năm 2000. Đây là xu thế trẻ hóa tất yếu của đội bóng này trong bối cảnh thành tích gần đây không tốt như mong đợi.

Việc thiếu vắng hàng loạt ngôi sao hàng đầu khiến ĐT Thái Lan có vẻ thất thế nếu so với những đội bóng khác như Indonesia hay Việt Nam trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, một trận thắng đậm trước ĐT Lào ngày ra quân sẽ tạo nên cú hích tinh thần cho tập thể ĐT Thái Lan "mởi mẻ" ở giải đấu năm nay.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Hudson của ĐT Thái Lan nói: "Chúng tôi có khá nhiều cầu thủ mới. Điều quan trọng nhất là tất cả đều phải hiểu rõ cách vận hành lối chơi. Bên cạnh đó, thể trạng của các cầu thủ cũng được cải thiện đáng kể sau những ngày tập luyện. Trước trận gặp Lào, đội không gặp vấn đề nào về lực lượng và đã sẵn sàng.

Mục tiêu hiện tại là chiến thắng trước Lào trong trận đấu đầu tiên và tiếp tục cải thiện trong mỗi trận đấu. Từ ngày đầu tiên đến hôm nay, mọi người đã khiến tôi tự tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp vì ai cũng nỗ lực hết mình".

Trong khi đó, ĐT Lào đã có những bước chuẩn bị khá tích cực cho giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Vladica Grujic, các cầu thủ Lào đã có vài tuần tập huấn tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng của CLB HAGL.

Thành phần của ĐT Lào tham dự giải đấu năm nay vẫn có nhiều nhân tố đã từng tham dự những kỳ ASEAN Cup gần đây như Phoutthavong Sangvilay, Kop Lokphathip, Bounphachan Bounkong, Damoth Thongkhamsavath.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiền đạo Peter Phanthavong do chấn thương sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức mạnh của ĐT Lào ở giải đấu năm nay.

10:02
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Trần Tiến/VOV.VN
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