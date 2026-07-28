Trực tiếp Malaysia 2-0 Lào: Cầu thủ nhập tịch ghi bàn nhân đôi cách biệt
VOV.VN - Trực tiếp Malaysia vs Lào diễn ra vào 20h00 ngày 28/7 trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.
Trực tiếp Malaysia vs Lào diễn ra vào 20h00 ngày 28/7 trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.
57': VÀOOOOOO !!!!! Pavithran băng xuống sát đáy biên rồi chuyền trả ngược vào vòng cấm để Endrick dứt điểm không mạnh nhưng bất ngờ khiến thủ thành Lào không kịp phản xạ. Tỉ số của trận đấu đang là Malaysia 2-0 Lào.
53': Không vào! Từ đường treo bóng của Endrick, Sumareh băng vào đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Keo Oudone Souvannasangso dùng chân cứu thua cho ĐT Lào ngay trên vạch vôi. Trọng tài sau đó xác định Endrick đã mắc lỗi việt vị.
49': Không vào! Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Sumareh rồi Shamsul liên tục dứt điểm trong vòng cấm nhưng không qua được hàng phòng ngự Lào.
46': Không vào! Từ đường chuyền vượt tuyến, Chony bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm, hãm bóng rồi dứt điểm nhưng thủ thành Malaysia đã kịp thời băng ra khép góc trong pha đối mặt để cản phá.
Hiệp hai bắt đầu!
Hiệp một kết thúc. Tỉ số của trận đấu đang là Malaysia 1-0 Lào.
45': VÀOOOOOO !!!!! Paulo Josue di chuyển thông minh trong vòng cấm để nhận đường chuyền của đồng đội, sau đó dứt điểm cận thành khiến thủ môn ĐT Lào không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Malaysia 1-0 Lào.
43': Không được! ĐT Malaysia có đường tạt bóng ở cánh phải theo hướng tấn công nhưng hơi sâu khiến thủ thành ĐT Lào không gặp khó để bắt gọn.
38': Không vào! Từ pha đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm rồi chạm vào vai của Paulo Josue đi chệch cột dọc ĐT Lào đầy nguy hiểm.
33': Không vào! Endrick di chuyển khôn ngoan để nhận đường chuyền của Aguero trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút về phía cột xa của Endrick lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
31': Nguy hiểm! ĐT Malaysia liên tục tạo sức ép về phía khung thành ĐT Lào với hai quả đá phạt góc liên tiếp.
26': Không vào! Từ đường chuyền vượt tuyến của thủ môn Lào, Endrick bật cao phá bóng nhưng bóng bay ngược lại, tạo điều kiện để Xayasith bứt tốc độ dứt điểm chìm về góc khung thành. Thủ môn Azri Ghani phải đổ người hết cỡ để cứu thua cho ĐT Malaysia.
22': Không được! Paulo Jose nhận được bóng nhưng không thể bứt tốc độ để dứt điểm, chân sút của Malaysia giữ bóng một nhịp trước vòng cấm rồi chuyền cho đồng đội nhưng hậu vệ Lào đã kịp thời lùi về ngăn chặn.
19': Sút xa! Từ tình huống bóng đi qua khung thành, Koulangsy băng lên cao rồi tung ra cú sút xa từ chếch bên phải vòng cấm theo hướng tấn công. Thủ thành ĐT Malaysia mất hai nhịp mới khống chế được bóng.
15': Đối mặt! Endrick có pha treo bóng ra sau lưng hàng phòng ngự ĐT Lào. Tuy nhiên, Paulo Josue lại tiếp bước một lỗi để bóng bật xa tầm chân, tạo điều kiện để thủ thành ĐT Lào băng ra bắt bóng.
13': Không được! Endrick nỗ lực giữ bóng trước vòng cấm rồi chọc khe để Gunalan thoát xuống. Tuy nhiên, đường chuyền hơi mạnh khiến Gunalan không thể bắt kịp, cơ hội trôi qua với ĐT Malaysia.
9': Nguy hiểm! Qua người ở cánh trái theo hướng tấn công, Gunalan tạt bóng vào nhưng hơi cao khiến không cầu thủ Malaysia nào băng vào đánh đầu thành công.
4': Không được! ĐT Malaysia chủ động tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự ĐT Lào. Đội khách sau đó cũng có pha phản công nhưng đường chuyền vượt tuyến của cầu thủ Lào quá sâu khiến đồng đội không thể đón bóng.
Trận đấu bắt đầu! ĐT Malaysia là đội giao bóng trước.
ĐT Malaysia đến sân chuẩn bị cho trận đấu (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: Thái Lan giành chiến thắng 5-0
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: ĐT Thái Lan giành chiến thắng 5-0 trước ĐT Lào trong ngày ra quân ở bảng B.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: Malaysia khởi đầu thuận lợi
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: Malaysia khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Myanmar 2-1 dù bị dẫn bàn trước.
Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Myanmar giúp Malaysia có màn khởi đầu thuận lợi dưới thời HLV Tan Cheng Hoe ở ASEAN Cup 2026. Đội trưởng Paulo Josué tỏa sáng với cú đúp, trong khi lối chơi của đội bóng áo vàng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực sau giai đoạn tái thiết lực lượng.
Trước cuộc đối đầu với Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B giải ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe vẫn giữ sự thận trọng dù đội nhà được đánh giá cao hơn, ông cho biết: “Điều đầu tiên là chúng tôi rất vui khi giành trọn 3 điểm trước Myanmar. Nhưng đó mới chỉ là thử thách đầu tiên, phía trước vẫn còn nhiều trận đấu khó khăn”.
Chiến lược gia người Malaysia cũng đánh giá cao sự gắn kết trong đội hình hiện tại, ông cho biết: “Bầu không khí trong đội lúc này thực sự tuyệt vời. Chúng tôi có sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm, các tài năng trẻ và nhiều tân binh. Những cầu thủ kỳ cựu đã thi đấu hết mình và giúp các đàn em hòa nhập rất nhanh. Tôi tin Malaysia sẽ còn tiến bộ qua từng trận đấu”.
Malaysia sở hữu hàng công giàu sức sáng tạo với Paulo Josué, Mohamadou Sumareh và Syafiq Ahmad. Khả năng phối hợp trung lộ, tốc độ ở hai biên cùng lợi thế sân nhà Bukit Jalil hứa hẹn giúp đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu trận. Nếu duy trì hiệu quả như trận gặp Myanmar, Malaysia đủ khả năng tạo ra chiến thắng cách biệt để cải thiện hiệu số.
Bên kia chiến tuyến, Lào bước vào trận đấu sau thất bại 0-5 trước Thái Lan. Đội bóng của HLV Vladica Grujić bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống chống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái. Dù vậy, nhà cầm quân người Serbia khẳng định các học trò sẽ chiến đấu hết mình.
HLV Vladica Grujić khẳng định: “Chúng tôi biết sẽ phải gặp một đối thủ rất mạnh. Nhưng Lào sẽ thi đấu dũng cảm, giữ kỷ luật và chờ đợi cơ hội phản công. Bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ”.
Dù lịch sử đối đầu ở ASEAN Cup hoàn toàn nghiêng về Malaysia với 7 chiến thắng và 2 trận hòa trong 9 lần gặp gần nhất, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn yêu cầu các học trò giữ sự tập trung, tôn trọng đối thủ.
HLV Tan Cheng Hoe cho rằng: “Chúng tôi tuyệt đối không được phép chủ quan. Tôi đã xem rất kỹ trận đấu giữa Lào và Thái Lan. Họ có đội hình trẻ và phản công khá nguy hiểm. Malaysia cần hạn chế tối đa những sai lầm khi triển khai bóng và phải tận dụng tốt các cơ hội tạo ra”.
Với lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình vượt trội và phong độ đang lên, Malaysia có nhiều cơ sở để giành thêm một chiến thắng thuyết phục trước Lào, qua đó soán ngôi đầu bảng B của Thái Lan, đội nghỉ thi đấu ở lượt trận này.
Trận đấu giữa Malaysia vs Lào tại bảng B giải ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 28/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Lịch sử đối đầu Malaysia vs Lào trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Malaysia vs Lào trước màn so tài ở bảng B giải ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 28/7.