Trực tiếp Na Uy 1-1 Anh tứ kết World Cup 2026: Căng như dây đàn
VOV.VN - Trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
88': PHẠT GÓC !!! Tuyển Anh đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng trong lúc tranh chấp bóng, Harry Kane đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương nên bị trọng tài cắt còi.
87': KHÔNG VÀO !!! Saka đi bóng xâm nhập vòng cấm và thực hiện đường căng ngang rất khó chịu may mắn cho Na Uy là hậu vệ của họ đã phá bóng giải nguy thành công.
85': KHÔNG VÀO !!! Antonio Nusa đi bóng xâm nhập vòng cấm của tuyển Anh sau đó tung cú dứt điểm, nhưng không làm khó được thủ môn Jordan Pickford.
83': PHẠT GÓC !!! Na Uy đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng bị Harry Kane đánh đầu giải nguy thành công.
78': NGUY HIỂM !!! Saka có bóng trước vòng cấm địa, cầu thủ này treo bóng hướng về cột hai, nhưng Elliot Anderson không thể tiếp cận được bóng.
76': BÓNG ĐẬP XÀ NGANG !!! Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa của Anh, thủ môn Jordan Pickford đấm bóng giải nguy, nhưng sau đó bóng lại được nhồi vào vòng cấm để David Moller Wolfe đánh đầu đưa bóng dội xà ngang.
74': NGUY HIỂM !!! Oscar Bobb đi bóng xâm nhập vòng cấm của tuyển Anh, nhưng cầu thủ này lại không tung cú dứt điểm mà lưỡng lự trong khâu xử lý cuối cùng nên bị hậu vệ đối phương cản phá thành công.
Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 2.
64': KHÔNG ĐƯỢC !!! Na Uy tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền cho Alexander Sorloth, nhưng cầu thủ này xử lý chậm nên bóng đi hết đường biên ngang trước khi tạt vào vòng cấm đối phương. Alexander Sorloth thi đấu chưa đúng phong độ ở trận này, những nhịp xử lý bóng của tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid làm chậm nhịp.
60': CHẤN THƯƠNG !!! Hậu vệ Julian Ryerson dính chấn thương, Na Uy phải thay người bất đắc dĩ.
59': PHẠT GÓC !!! Na Uy đá phạt góc bên cánh phải, nhưng lần này pha treo bóng của Martin Odegaard không làm khó được hàng thủ tuyển Anh.
57': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Haaland đã đẩy Elliot Anderson trước đó nên bàn thắng bị từ chối. Na Uy được đá phạt góc lại.
55': VÀO VÀO VÀO !!! Na Uy đá phạt góc bên cánh phải, Martin Odegaard treo bóng vào vòng cấm địa khiến hàng thủ Tam Sư lúng túng trong việc hóa giải. Cơ hội đến với Torbjorn Heggem, cầu thủ này dứt điểm cận thành ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Tuy nhiên, trọng tài đang tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng vì trước đó Haaland đã phạm lỗi với cầu thủ Anh trước đó.
54': PHẠT GÓC !!! Na Uy đá phạt góc bên cánh trái, Julian Ryerson treo bóng rất khó chịu cắt ngang khung thành tuyển Anh, nhưng không đồng đội nào băng vào dứt điểm thành công.
53': PHẠT GÓC !!! Na Uy đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ tuyển Anh đã đánh đầu giải nguy. Sau đó, bóng tiếp tục được nhồi vào vòng cấm để Haaland đánh đầu, nhưng thủ môn Jordan Pickford đã đổ người cứu thua.
51': KHÔNG ĐƯỢC !!! Saka đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái sở trường, nhưng bóng đập chân hậu vệ Na Uy và không gây được khó khăn cho thủ môn Orjan Nyland.
48': KHÔNG VÀO !!! Eberechi Eze sút phạt, nhưng bóng lại đập đúng vào người của Anthony Gordon.
46': PHẠM LỖI !!! Harry Kane bị phạm lỗi trước vòng cấm địa, Anh được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly và góc sút rất thuận lợi.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! Ngay ở đầu hiệp 2, HLV Tuchel đã tung Eberechi Eze và Saka vào sân thay Rice và Noni Madueke.
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KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Anh và Na Uy tạm hòa nhau 1-1.
45+4: HARRY KANE BỊ TỪ CHỐI BÀN THẮNG !!! Jude Bellingham chuyền bóng cho Harry Kane thoát xuống đối mặt với Orjan Nyland, tiền đạo này bấm bóng tinh tế đưa bóng vào lưới Na Uy, nhưng trọng tài xác nhận chân sút của Tam Sư đã việt vị, bàn thắng không được công nhận.
45+3': SÚT XA !!! Harry Kane có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng không làm khó được thủ môn Orjan Nyland.
45+2': VÀO VÀO VÀO !!! Jude Bellingham đi bóng xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm chéo góc đánh bại Orjan Nyland ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.
45': PHẠT GÓC !!! Tuyển Anh đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Rice treo bóng nhưng một lần nữa hàng thủ của Na Uy đã chơi tốt và hóa giải thành công. Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
44': PHẢN CÔNG NHANH !!! Na Uy phản công nhanh, Alexander Sorloth dốc bóng tốc độ tới trước vòng cấm của tuyển Anh, trong thế hai đánh một, Alexander Sorloth lại không chuyền cho Erling Haaland mà lại xử lý bóng rườm rà sau đó tung cú dứt điểm quá hiền nên không có bàn thắng thứ hai cho Na Uy.
40': SÚT XA !!! Na Uy tiếp tục uy hiếp khung thành của tuyển Anh với cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng lần này thủ môn Jordan Pickford đã chơi tập trung và hóa giải thành công.
36': VÀO VÀO VÀO !!! Harry Kane mất bóng, Na Uy phản công nhanh, cơ hội đến với Andreas Schjelderup, cầu thủ này ở góc sút hẹp bên cánh trái, nhưng anh tung cú sút khiến thủ môn Jordan Pickford bị bất ngờ và hoàn toàn bó tay. Tỉ số là 1-0 cho Na Uy.
35': ĐÁNH ĐẦU !!! Erling Haaland đánh đầu từ đường chuyền của đồng đội, nhưng thủ môn của tuyển Anh đã ôm gọn.
34': SAI LẦM !!! John Stones mắc sai lầm, may mắn cho cầu thủ này là Erling Haaland đã khống chế bóng lỗi nếu không rất có thể tuyển Anh đã bị thủng lưới.
32': PHẠM LỖI !!! Julian Ryerson phạm lỗi với Harry Kane trước vòng cấm địa chếch bên cánh trái theo hướng tấn công. Rice treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của Na Uy.
31': KHÔNG ĐƯỢC !!! Martin Odegaard thực hiện đường chuyền dài hướng vào vòng cấm của tuyển Anh, nhưng thủ môn Jordan Pickford đã đoán được ý đồ và băng ra bắt gọn bóng.
29': KHÔNG VÀO !!! Harry Kane sút phạt rất căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Na Uy.
28': PHẠM LỖI !!! Jude Bellingham bị phạm lỗi trước vòng cấm địa, Anh được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25m chếch bên cánh phải. Đây là cơ hội tốt để Tam Sư mở tỉ số.
Trọng tài cho hai đội tạm nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1.
23': ĐÁNG TIẾC !!! Noni Madueke có bóng trong vòng cấm địa Na Uy, cầu thủ này bấm bóng bổng vào trong khiến hậu vệ đối phương lúng túng, cơ hội đến với Nico O'Reilly, nhưng cầu thủ này khống chế bóng lỗi, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Nếu Nico O'Reilly đệm bóng ngay ở tình huống này, có lẽ Na Uy đã bị thủng lưới. Tuy nhiên, có vẻ cầu thủ của tuyển Anh bị giật mình ở pha bóng này.
20': Hậu vệ Na Uy mắc lỗi, Harry Kane cướp được bóng trước vòng cấm địa, nhưng pha xử lý bóng sau đó của tiền đạo này lại không tốt nên bị cầu thủ đối phương dễ dàng đoạt lại bóng.
19': KHÔNG VÀO !!! Anh tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm địa Na Uy, nhưng Jude Bellingham lại đánh đầu trượt, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
16': PHẠT GÓC !!! Tuyển Anh đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Rice đưa bóng vào tầm thấp, nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của Na Uy.
13': Hai đội thi đấu với sự thận trọng nên bóng chủ yếu chuyền qua, chuyền lại, tốc độ trận đấu diễn ra chậm. Đây là điều dễ hiểu với một trận đấu ở vòng knock-out.
10': Na Uy thi đấu lùi sâu và duy trì cự ly đội hình rất hợp lý khiến tuyển Anh dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn nào thực sự nguy hiểm.
6': NGUY HIỂM !!! Tuyển Anh mất bóng ở giữa sân, Na Uy phản công nhanh, nhưng đường chuyền của Alexander Sorloth cho Erling Haaland đã bị John Stones đoán được ý đồ và cản phá thành công.
4': Tuyển Anh đang chủ động kiểm soát bóng và tấn công, nhưng Tam Sư gặp khó trước Na Uy chơi phòng ngự lùi sâu. Na Uy thi đấu khá thận trọng, khi chơi với khối đội hình lùi sâu ở những phút đầu tiên của trận đấu.
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Anh triển khai tấn công bên cánh phải, Noni Madueke đi bóng tốc độ rồi thực hiện quả tạt bằng chân trái, nhưng bóng đi quá mạnh và thiếu chính xác.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: AP).
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Trước cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy ở tứ kết World Cup 2026, tiền đạo Harry Kane từ chối những so sánh với Erling Haaland, đồng thời khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của anh là giúp tuyển Anh giành chức vô địch, thay vì cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.
Hiện tại, Harry Kane đã ghi 6 bàn thắng, kém Haaland 1 bàn, trong khi Lionel Messi và Kylian Mbappe đang cùng dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng với 8 pha lập công. Khi được hỏi ai là tiền đạo xuất sắc hơn giữa anh và Haaland, đội trưởng tuyển Anh khéo léo né tránh.
Harry Kane cho rằng: “Đó là câu hỏi rất khó. Tôi nghĩ chúng tôi là hai mẫu tiền đạo hoàn toàn khác nhau. Cả hai đều đá trung phong nhưng đảm nhận những vai trò khác biệt. Tôi thích lùi sâu tham gia vào lối chơi nhiều hơn, dù vẫn có thể thi đấu như một số 9 điển hình”.
Tuy nhiên, tiền đạo của Bayern Munich vẫn dành những lời có cánh cho đàn em, anh cho biết: “Haaland thật sự phi thường. Cậu ấy có thể hình lý tưởng, rất mạnh mẽ và sở hữu khả năng dứt điểm ở đẳng cấp cao nhất. Hiệu suất ghi bàn của Haaland đã nói lên tất cả. Tôi rất tôn trọng cậu ấy với tư cách một cầu thủ cũng như một đồng nghiệp. Tất nhiên, tôi hy vọng Haaland sẽ có một ngày thi đấu yên ắng trước chúng tôi”.
Tiền đạo của tuyển Anh khẳng định: “Mục tiêu lớn nhất của tôi là cùng tuyển Anh vô địch World Cup, chứ không phải giành Chiếc giày Vàng. Tuy nhiên, tôi là tiền đạo cắm và nhiệm vụ của tôi là ghi bàn. Nếu tôi lập công, điều đó chắc chắn sẽ giúp đội bóng tiến gần hơn đến chiến thắng”.
Ở trận đấu với Na Uy tại tứ kết World Cup 2026, đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Harry Kane khi anh sẽ có 120 lần khoác áo tuyển Anh, cân bằng kỷ lục dành cho cầu thủ thi đấu ngoài vị trí thủ môn của Wayne Rooney.
Harry Kane cho rằng: “Tôi rất tự hào khi sắp san bằng thành tích của Wayne Rooney, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Nhưng tôi không nghĩ quá xa. Tôi luôn đặt ra những mục tiêu nhỏ theo từng giai đoạn để duy trì động lực và khát khao cống hiến”.
Theo lịch trận đấu giữa Na Uy vs Anh tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 1/8, tuyển Anh đã vượt qua thử thách khó khăn nhất kể từ đầu World Cup 2026. Trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt trên sân vận động có độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn thể hiện bản lĩnh để lần thứ 11 góp mặt ở vòng tứ kết. Dù lối chơi chưa thực sự thuyết phục, "Tam sư" vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhờ sở hữu đội hình trị giá khoảng 1,36 tỷ euro và chiều sâu lực lượng vượt trội.
Tuy nhiên, hành trình chinh phục cúp vàng của tuyển Anh vẫn còn nhiều chông gai. Đối thủ tiếp theo là Na Uy, hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Đội bóng Bắc Âu vừa tạo địa chấn khi loại Brazil với chiến thắng 2-1 ở vòng 1/8, trong trận đấu mà Erling Haaland lập cú đúp đầy ấn tượng. Đây cũng là lời cảnh báo rõ ràng dành cho hàng thủ tuyển Anh trước màn so tài quyết định.
Haaland đang trải qua giải đấu bùng nổ nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chân sút của Manchester City ghi tới 7 bàn chỉ sau 18 cú dứt điểm và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (xG) cao nhất giải với 4,32. Tính rộng hơn, tiền đạo 26 tuổi đã ghi 62 bàn sau 54 trận khoác áo Na Uy và nổ súng trong 14 trận chính thức liên tiếp của đội tuyển với tổng cộng 27 pha lập công. Hiệu suất đáng sợ đó biến Haaland thành mối đe dọa lớn nhất đối với hệ thống phòng ngự của HLV Thomas Tuchel.
Muốn hóa giải "cỗ máy săn bàn" này, tuyển Anh không chỉ phải khóa chặt Haaland mà còn phải hạn chế nguồn cung bóng từ các vệ tinh như Martin Odegaard, Antonio Nusa, Patrick Berg, Andreas Schjelderup hay Alexander Sorloth. Đặc biệt, Odegaard đang đạt phong độ cao với 3 đường kiến tạo tại World Cup 2026.
Khó khăn càng gia tăng khi tuyển Anh đối mặt nhiều vấn đề về lực lượng. Jarell Quansah bị treo giò, Reece James chưa đạt thể trạng tốt nhất, Marc Guehi và Declan Rice đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong khi đó, hàng thủ "Tam sư" cũng chưa tạo được sự yên tâm khi chỉ giữ sạch lưới 2 trong 5 trận và liên tục bộc lộ khoảng trống ở các vòng đấu loại trực tiếp.
Dù Na Uy chưa từng góp mặt ở tứ kết World Cup trước đây, đội bóng của HLV Stale Solbakken đang chơi đầy tự tin với 4 chiến thắng sau 5 trận. Họ chưa giữ sạch lưới lần nào và là đội để thủng lưới nhiều nhất trong số 8 đội vào tứ kết, nhưng bù lại sở hữu hàng công cực kỳ hiệu quả, đặc biệt với phong độ chói sáng của Haaland.
Lịch sử và chất lượng đội hình đều nghiêng về tuyển Anh. Tuy nhiên, World Cup luôn là sân khấu của những bất ngờ, và Na Uy đã chứng minh họ đủ bản lĩnh để viết tiếp câu chuyện cổ tích. Nếu không thể vô hiệu hóa Haaland và cải thiện sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, thầy trò HLV Thomas Tuchel hoàn toàn có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của "ngựa ô" đến từ Bắc Âu.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- NA UY: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.
- ANH: Vắng Jarell Quansah (treo giò); Khả năng ra sân của Marc Guehi, Reece James và Declan Rice còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Na Uy chỉ để thua 1/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 2, thua 1).
- Anh chỉ thua 1/15 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 12, hòa 2, thua 1).
- Anh chỉ thua 2/12 màn chạm trán Na Uy trước đây trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 3, thua 2). Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là trận giao hữu hồi tháng 9/2014. Khi đó, Tam sư đã thắng với tỉ số 1-0.
Trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.
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