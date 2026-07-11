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Trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026: Haaland làm nên lịch sử?

Thứ Bảy, 15:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

11:04

Trước cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy ở tứ kết World Cup 2026, tiền đạo Harry Kane từ chối những so sánh với Erling Haaland, đồng thời khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của anh là giúp tuyển Anh giành chức vô địch, thay vì cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Hiện tại, Harry Kane đã ghi 6 bàn thắng, kém Haaland 1 bàn, trong khi Lionel Messi và Kylian Mbappe đang cùng dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng với 8 pha lập công. Khi được hỏi ai là tiền đạo xuất sắc hơn giữa anh và Haaland, đội trưởng tuyển Anh khéo léo né tránh.

Harry Kane cho rằng: “Đó là câu hỏi rất khó. Tôi nghĩ chúng tôi là hai mẫu tiền đạo hoàn toàn khác nhau. Cả hai đều đá trung phong nhưng đảm nhận những vai trò khác biệt. Tôi thích lùi sâu tham gia vào lối chơi nhiều hơn, dù vẫn có thể thi đấu như một số 9 điển hình”.

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Harry Kane muốn cùng tuyển Anh vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, tiền đạo của Bayern Munich vẫn dành những lời có cánh cho đàn em, anh cho biết: “Haaland thật sự phi thường. Cậu ấy có thể hình lý tưởng, rất mạnh mẽ và sở hữu khả năng dứt điểm ở đẳng cấp cao nhất. Hiệu suất ghi bàn của Haaland đã nói lên tất cả. Tôi rất tôn trọng cậu ấy với tư cách một cầu thủ cũng như một đồng nghiệp. Tất nhiên, tôi hy vọng Haaland sẽ có một ngày thi đấu yên ắng trước chúng tôi”.

Tiền đạo của tuyển Anh khẳng định: “Mục tiêu lớn nhất của tôi là cùng tuyển Anh vô địch World Cup, chứ không phải giành Chiếc giày Vàng. Tuy nhiên, tôi là tiền đạo cắm và nhiệm vụ của tôi là ghi bàn. Nếu tôi lập công, điều đó chắc chắn sẽ giúp đội bóng tiến gần hơn đến chiến thắng”.

Ở trận đấu với Na Uy tại tứ kết World Cup 2026, đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Harry Kane khi anh sẽ có 120 lần khoác áo tuyển Anh, cân bằng kỷ lục dành cho cầu thủ thi đấu ngoài vị trí thủ môn của Wayne Rooney.

Harry Kane cho rằng: “Tôi rất tự hào khi sắp san bằng thành tích của Wayne Rooney, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Nhưng tôi không nghĩ quá xa. Tôi luôn đặt ra những mục tiêu nhỏ theo từng giai đoạn để duy trì động lực và khát khao cống hiến”.

Theo lịch trận đấu giữa Na Uy vs Anh tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

11:04

Đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 1/8, tuyển Anh đã vượt qua thử thách khó khăn nhất kể từ đầu World Cup 2026. Trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt trên sân vận động có độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn thể hiện bản lĩnh để lần thứ 11 góp mặt ở vòng tứ kết. Dù lối chơi chưa thực sự thuyết phục, "Tam sư" vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhờ sở hữu đội hình trị giá khoảng 1,36 tỷ euro và chiều sâu lực lượng vượt trội.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục cúp vàng của tuyển Anh vẫn còn nhiều chông gai. Đối thủ tiếp theo là Na Uy, hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Đội bóng Bắc Âu vừa tạo địa chấn khi loại Brazil với chiến thắng 2-1 ở vòng 1/8, trong trận đấu mà Erling Haaland lập cú đúp đầy ấn tượng. Đây cũng là lời cảnh báo rõ ràng dành cho hàng thủ tuyển Anh trước màn so tài quyết định.

truc tiep na uy vs anh tu ket world cup 2026 haaland lam nen lich su hinh anh 3

Haaland đang trải qua giải đấu bùng nổ nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chân sút của Manchester City ghi tới 7 bàn chỉ sau 18 cú dứt điểm và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (xG) cao nhất giải với 4,32. Tính rộng hơn, tiền đạo 26 tuổi đã ghi 62 bàn sau 54 trận khoác áo Na Uy và nổ súng trong 14 trận chính thức liên tiếp của đội tuyển với tổng cộng 27 pha lập công. Hiệu suất đáng sợ đó biến Haaland thành mối đe dọa lớn nhất đối với hệ thống phòng ngự của HLV Thomas Tuchel.

Muốn hóa giải "cỗ máy săn bàn" này, tuyển Anh không chỉ phải khóa chặt Haaland mà còn phải hạn chế nguồn cung bóng từ các vệ tinh như Martin Odegaard, Antonio Nusa, Patrick Berg, Andreas Schjelderup hay Alexander Sorloth. Đặc biệt, Odegaard đang đạt phong độ cao với 3 đường kiến tạo tại World Cup 2026.

Khó khăn càng gia tăng khi tuyển Anh đối mặt nhiều vấn đề về lực lượng. Jarell Quansah bị treo giò, Reece James chưa đạt thể trạng tốt nhất, Marc Guehi và Declan Rice đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong khi đó, hàng thủ "Tam sư" cũng chưa tạo được sự yên tâm khi chỉ giữ sạch lưới 2 trong 5 trận và liên tục bộc lộ khoảng trống ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Dù Na Uy chưa từng góp mặt ở tứ kết World Cup trước đây, đội bóng của HLV Stale Solbakken đang chơi đầy tự tin với 4 chiến thắng sau 5 trận. Họ chưa giữ sạch lưới lần nào và là đội để thủng lưới nhiều nhất trong số 8 đội vào tứ kết, nhưng bù lại sở hữu hàng công cực kỳ hiệu quả, đặc biệt với phong độ chói sáng của Haaland.

Lịch sử và chất lượng đội hình đều nghiêng về tuyển Anh. Tuy nhiên, World Cup luôn là sân khấu của những bất ngờ, và Na Uy đã chứng minh họ đủ bản lĩnh để viết tiếp câu chuyện cổ tích. Nếu không thể vô hiệu hóa Haaland và cải thiện sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, thầy trò HLV Thomas Tuchel hoàn toàn có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của "ngựa ô" đến từ Bắc Âu.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

- NA UY: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.

- ANH: Vắng Jarell Quansah (treo giò); Khả năng ra sân của Marc Guehi, Reece James và Declan Rice còn bỏ ngỏ.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Na Uy chỉ để thua 1/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 2, thua 1).

- Anh chỉ thua 1/15 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 12, hòa 2, thua 1).

- Anh chỉ thua 2/12 màn chạm trán Na Uy trước đây trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 3, thua 2). Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là trận giao hữu hồi tháng 9/2014. Khi đó, Tam sư đã thắng với tỉ số 1-0.

 Trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

Hoàng Yến/VOV.VN
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