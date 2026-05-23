Trực tiếp Ninh Bình 1-0 CA TP.HCM: Geovane kiến tạo, Gustavo đánh đầu thành bàn

Thứ Bảy, 18:44, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Ninh Bình vs CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 18h hôm nay 23/5 trên sân Ninh Bình.

18:52
18:51

Hiệp 1 kết thúc!!! Ninh Bình bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước CA TP.HCM 1-0.

18:49

45'+1: Tranh chấp nảy lửa!!! Đức Chiến vào bóng rất quyết liệt với Lee Williams sau khi Geovane để mất bóng ở giữa sân.

18:43

40': VÀO!!! Ninh Bình 1-0 CA TP.HCM 

Gustavo mở tỷ số cho Ninh Bình với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc. Geovane là người kiến tạo với quả tạt từ cánh trái.

truc tiep ninh binh 1-0 ca tp.hcm geovane kien tao, gustavo danh dau thanh ban hinh anh 1
Geovane ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Gustavo lập công
18:41

39': Hỗn loạn trước khung thành!!! Geovane và Đức Chiến liên tiếp dứt điểm trong tình huống lộn xộn sau quả phạt góc nhưng đều bị các hậu vệ CA TP.HCM chặn lại.

18:39

37': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Văn Lâm phản xạ xuất thần để cứu thua cho Ninh Bình trước cú sút quyết đoán của Lee Williams.

18:37

34': Phối hợp đẹp mắt!!! Utzig đập nhả ăn ý với đồng đội để xé toang hàng phòng ngự Ninh Bình. Tuy nhiên, ngoại binh của CA TP.HCM lại dứt điểm quá hiền khi đối mặt thủ môn Văn Lâm.

18:34

30': Cứu thua ngoạn mục!!! Friday tung cú sút đậm chất kỹ thuật về góc xa nhưng thủ môn Patrik Lê Giang vẫn kịp bay người cản phá.

18:28

25': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Ngọc Long sút tung lưới Ninh Bình nhưng trọng tài xác định trước đó Lee Williams đã việt vị khi CA TP.HCM tổ chức đợt tấn công.

18:22

20': Ăn miếng trả miếng!!! Ngay sau khi thoát khỏi tình huống uy hiếp khung thành của Ninh Bình, CA TP.HCM tổ chức tấn công và Lee Williams tung cú sút vọt xà ngang.

18:15

15':VAR TỪ CHỐI PHẠT ĐỀN!!! Gustavo ngã trong vòng cấm CA TP.HCM sau pha tranh chấp với thủ môn Patrik Lê Giang và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.

truc tiep ninh binh 1-0 ca tp.hcm geovane kien tao, gustavo danh dau thanh ban hinh anh 2
Pha tranh chấp giữa Gustavo và Patrik Lê Giang
18:13

10': KHÔNG VÀO!!! Friday bấm bóng tinh tế để Geovane xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đã cứu thua ngoạn mục.

18:08

6': NINH BÌNH THÓT TIM!!! Lee Williams tung cú sút quyết đoán khiến thủ môn Văn Lâm vất vả cản phá. Tiếc cho CA TP.HCM là Ngọc Long lại dứt điểm hụt khi bóng nảy ra.

18:05

3': Cơ hội đầu tiên!!! Hoàng Đức tung cú sút xa nhưng không thắng được Patrik Lê Giang.

18:00

Trận đấu bắt đầu!!! CA TP.HCM giao bóng

truc tiep ninh binh 1-0 ca tp.hcm geovane kien tao, gustavo danh dau thanh ban hinh anh 3
Hoàng Đức và Patrik Lê Giang là đội trưởng của Ninh Bình và CA TP.HCM
17:17
truc tiep ninh binh 1-0 ca tp.hcm geovane kien tao, gustavo danh dau thanh ban hinh anh 4
Danh sách đăng ký thi đấu của Ninh Bình và CA TP.HCM. (Ảnh: VPF)
11:15
truc tiep ninh binh 1-0 ca tp.hcm geovane kien tao, gustavo danh dau thanh ban hinh anh 6

3 trận đấu của vòng 24 V-League diễn ra trong hôm nay 23/5 đều bắt đầu lúc 18h. Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà gặp CLB CA TP.HCM. Tại Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn có trận đấu với Hải Phòng FC trong khi ở sân Thanh Hóa là trận chủ nhà Thanh Hóa đối đầu HAGL. Trong đó trận Ninh Bình gặp CA TP.HCM có ảnh hưởng lớn tới cuộc đua top 3 V-League.

Hiện tại, Ninh Bình đang đứng thứ 3 với 44 điểm và chỉ hơn 2 điểm so với đối thủ bám đuổi là Hà Nội FC. Ninh Bình cũng chưa hết hy vọng cạnh tranh ngôi á quân khi chỉ kém 6 điểm so với Thể Công Viettel - đội vừa bị PVF-CAND cầm hòa 1-1 ở trận đấu sớm vòng 24.

Ở chiều ngược lại. CA TP.HCM đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League với 33 điểm. Đáng chú ý, CA TP.HCM sẽ lần lượt gặp Thể Công Viettel và Hà Nội FC sau khi chạm trán Ninh Bình. Qua đó, CA TP.HCM trở thành đội có thể gây ảnh hưởng tới cuộc đua top đầu V-League ở những vòng cuối.

Về lực lượng, hai đội sẽ có đủ đội hình mạnh nhất ở trận này. Trong khi đó, thống kê đối đầu đang nghiêng về phía Ninh Bình khi họ đã thắng CA TP.HCM 1-0 và 4-3 trong 2 lần gặp nhau gần nhất.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Trực tiếp Ninh Bình vs CA TP.HCM vòng 24 V-League 2025/2026

Hoàng Long/VOV.VN
