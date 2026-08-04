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Trực tiếp Philippines vs Thái Lan vòng bảng ASEAN Cup 2026: Liệu có bất ngờ?

Thứ Ba, 14:00, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Philippines vs Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 ngày 4/8 theo giờ Việt Nam.

Trực tiếp Philippines vs Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 ngày 4/8.

09:55
Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

09:53

 

09:52

ĐT Philippines đang ở trong tình thế tương đối khó khăn trong việc giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trận thua ĐT Myanmar ngay trên sân nhà khiến ĐT Philippines buộc phải nỗ lực giành chiến thắng trong cả hai trận đấu còn lại ở vòng bảng.

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Các cầu thủ Thái Lan đang có phong độ tốt (Ảnh: Changsuek)

Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi lần lượt gặp ĐT Thái Lan trên sân nhà, sau đó là ĐT Malaysia trên sân khách. Dù được chơi trên sân nhà nhưng ĐT Philippines vẫn bị đánh giá có phần thấp hơn về cả thành tích đối đầu, phong độ cũng như lực lượng.

Về mặt thành tích đối đầu, ĐT Thái Lan đang vượt trội khi giành chiến thắng 8 lần, hoà 2 và chỉ thua 1 trong 11 lần gặp nhau gần nhất. ĐT Thái Lan cũng đã giành hai chiến thắng tại ASEAN Cup 2026 khi gặp Lào (5-0) và Malaysia (2-0).

Tuy nhiên, điểm tựa sân nhà vẫn mang đến hy vọng giành chiến thắng cho ĐT Philippines. Trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, ĐT Philippines đã giành chiến thắng 2-1 khi gặp ĐT Thái Lan. Đến trận lượt về trên sân khách, ĐT Philippines cũng thi đấu khá hay khiến ĐT Thái Lan phải chật vật giành chiến thắng trong những phút cuối hiệp phụ thứ hai.

Trận đấu giữa Philippines vs Thái Lan sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 4/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

Như Đạt/VOV.VN
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