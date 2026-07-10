TRỰC TIẾP Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026: Thử thách cực đại cho Bò tót
Thứ Sáu, 15:00, 10/07/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 11/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Los Angeles ở California, Mỹ.
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Không quá khi nói rằng Tây Ban Nha đang là đội bóng toàn diện nhất giải đấu năm nay với 5 trận bất bại, 7 bàn thắng được ghi và không để thủng lưới bàn nào, thành tích giúp thủ thành Unai Simon đi vào lịch sử. Đội bóng của HLV De la Fuente đã thắng cả 4 trận gần nhất mà không để đối phương ghi bàn, một kỷ lục phòng ngự mà chỉ có các đội vào tứ kết mới đạt được. Bàn thắng ở phút bù giờ của Mikel Merino vào lưới Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội đã giúp ứng cử viên vô địch tiếp tục chuỗi trận bất bại kéo dài từ trận chung kết UEFA Nations League năm ngoái.
Tuy nhiên, cách Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha đã đặt ra nhiều câu hỏi. Tây Ban Nha hầu như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong suốt 90 phút và cần đến một sự thay người muộn để định đoạt trận đấu. Sau tiếng còi mãn trận, HLV De la Fuente thừa nhận rằng đội bóng của ông "đã không chơi thứ bóng đá tốt nhất" trước Bồ Đào Nha. Bỉ là một thử thách hoàn toàn khác – trực diện, thể lực và giàu kinh nghiệm tấn công mà Bồ Đào Nha đơn giản là không thể sánh kịp.
Bên kia chiến tuyến, chiến thắng 4-1 của Bỉ trước chủ nhà Mỹ là màn trình diễn hoàn hảo nhất của họ tại giải đấu năm nay, kết hợp giữa sự di chuyển sắc bén của De Ketelaere với khả năng dứt điểm chính xác của Romelu Lukaku và lối chơi phòng ngự chắc chắn, giúp kiềm chế phần lớn sức ép của đội tuyển Mỹ. Đội bóng của Rudi Garcia đã chứng tỏ tại Seattle rằng họ sở hữu chất lượng thực sự ở mọi vị trí trên sân – và hiện đã ghi được 9 bàn thắng trong 5 trận đấu tại World Cup năm nay.
Mối lo ngại đối với HLV Garcia là hàng phòng ngự già cỗi của Bỉ. Thibaut Courtois vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng đã 33 tuổi. Brandon Mechele và Arthur Theate ở vị trí trung vệ đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Senegal trước khi lấy lại phong độ và dễ dàng hơn trong việc đối phó với Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ bứt phá của Lamine Yamal trước hàng phòng ngự sẽ là mối nguy lớn với Bỉ và HLV Garcia phải tìm ra giải pháp nếu muốn vượt qua La Roja.
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Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro; Pedri, Rodri; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal.
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, Lukebakio, De Ketelaere; Lukaku.
TRỰC TIẾP Tây Ban Nha vs Bỉ
Để có mặt ở trận đấu này, Tây Ban Nha đã nhẹ nhàng đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 16 đội trong khi các cầu thủ Bỉ có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước chủ nhà Mỹ.
Xét về thực lực cũng như phong độ ở các trận đã qua tại giải năm nay, Tây Ban Nha rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn Bỉ. Xét về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Bỉ với 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 lần gặp nhau. Tây Ban Nha sở hữu thống kê đáng nể khi ghi tới 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.
Phong độ hiện tại cũng đang ủng hộ Tây Ban Nha với chuỗi bất bại và hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Sau 6 trận, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 1 lần và giữ sạch lưới tới 5 trận, đạt hiệu suất điểm số rất cao.
Trong đội hình của Tây Ban Nha hiện tại cũng đang có nhiều nhân tố chất lượng hơn. Lamine Yamal dù chưa đóng góp quá nhiều về số bàn thắng như kỳ vọng nhưng đã chơi ngày càng tốt dần lên sau những trận đầu tiên vất vả vì chấn thương. Cầu thủ 19 tuổi này hứa hẹn sẽ là điểm nổ để giúp Tây Ban Nha vượt qua Bỉ trong trận đấu sắp tới. Ngoài ra, những quân bài dự bị như Merino và Ferran Torres cũng sẵn sàng tạo khác biệt.
Bên kia chiến tuyến, Bỉ lại thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm với 17 bàn thắng sau 6 trận. Tuy nhiên, việc để thủng lưới 5 bàn và hòa tới 3 trận cho thấy Quỷ đỏ vẫn thiếu sự ổn định cần thiết.
Thực tế, những nhân tố tên tuổi nhất của Bỉ ở kỳ World Cup năm nay như De Bruyne, Lukaku hay Castagne đều đã lớn tuổi và khả năng họ có thể duy trì phong độ cao trong cả trận là một thách thức không nhỏ.
Bên cạnh đó, những cầu thủ còn trẻ tuổi như Nathan Ngoy, Jérémy Doku, De Ketelaere không phải lúc nào cũng thi đấu tốt. Do đó, HLV Rudi Garcia sẽ phải có những sự điều chỉnh, xoay tua hợp lý nhân sự mới có thể mong giúp ĐT Bỉ gây ra được khó khăn cho Tây Ban Nha.
Cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn rất cân bằng giữa công và thủ. Tây Ban Nha có thể nhỉnh hơn về lịch sử và sự ổn định, nhưng Bỉ đủ khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.