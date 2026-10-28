Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Rwanda tại U15 World Cup 2026

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Hôm nay 28/10, U15 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tiếp theo ở U115 World Cup 2026. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu ở Tier C và sẽ cạnh tranh các vị trí từ 65 đến 96 chung cuộc của giải đấu.

Ảnh: AFFA.

Vào lúc 15h45, U15 Việt Nam có màn so tài với U15 Rwanda, đại diện của châu Phi. Ở vòng bảng, đội bóng này xếp thứ 3 ở bảng Y và cũng có 9 điểm sau 5 trận như U15 Việt Nam.

Nếu thắng, U15 Việt Nam thi đấu tiếp với đội thắng trong cặp U15 Scotland gặp U15 Nicaragua vào lúc 22h30 cùng ngày. Nếu thua, U15 Việt Nam sẽ gặp đội thua ở cặp đấu này.

Theo kế hoạch, sau các trận đấu ngày 28/10, U15 Việt Nam sẽ còn tranh tài thêm 2 trận vào ngày 29/10 trước khi thi đấu trận cuối cùng vào ngày 30/10.

Theo thể thức FIFA U15 World Cup 2026, thứ hạng tại giai đoạn vòng loại quyết định nhóm thi đấu của các đội ở giai đoạn tiếp theo. Các đội được phân vào những hạng đấu tương ứng với thứ hạng đạt được, sau đó tiếp tục thi đấu theo thể thức phân nhánh để xác định thứ hạng chung cuộc. Tất cả các đội đều được thi đấu đến ngày cuối cùng của giải, tạo thêm cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.