Trực tiếp U17 Trung Quốc 2-3 U17 Nhật Bản: Những phút cuối kịch tính

HLV Bin Ukishima của U17 Trung Quốc chia sẻ: “Trong suốt giải đấu, U17 Nhật Bản là một đội bóng có tính tổ chức, chúng tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung vào tính tổ chức của đội. Hai đội có một số khía cạnh hiểu rõ về nhau, cũng có những vấn đề còn xa lạ”.

“Việc lọt vào chung kết là tín hiệu rất tích cực với bóng đá Trung Quốc nói chung, nhưng đây là thành quả từ quá trình làm việc lâu dài của nhiều huấn luyện viên, cũng như những người tham gia phát triển cầu thủ trên khắp cả nước. Thời điểm này phản ánh nhiều năm nỗ lực bền bỉ.”

HLV Shingi Ono của U17 Nhật Bản chia sẻ: “Trải nghiệm trong suốt giải đấu này rất tốt cho toàn đội, và giờ chúng tôi tập trung để giành chức vô địch. Điều quan trọng là phải phát huy thế mạnh của đội. Các cầu thủ vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong một trận chung kết như thế này trước đây, vì vậy tôi muốn thấy tinh thần thi đấu của các cầu thủ”.

“U17 Trung Quốc là một đội bóng được tổ chức tốt và chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Trận chung kết sẽ hoàn toàn khác so với vòng bảng, chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình. Tôi không nghĩ chúng tôi có bất kỳ lợi thế nào. Chúng tôi phải tập trung ngay từ đầu.”